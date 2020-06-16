Givenchy’nin Yeni Kreatif Direktörü Matthew Williams Oldu
Fransız modaevi Givenchy, yeni kreatif direktörünü duyurdu.
Lüks sokak stili markası 1017 Alyx 9SM’in kurucusu Amerikalı tasarımcı Matthew Williams, artık Givenchy’nin yeni kreatif direktörü olacak.
İlk koleksiyonunu Ekim 2020’de tanıtacak olan Williams; “Givenchy’de daha modern ve kapsayıcı bir döneme giriş yapıyoruz.” yorumunu yaptı.
Marka Mathew Williams’ın kreatif direktörlüğünü Paolo Roversi’nin çektiği siyah beyaz karelerle Instagram hesabından duyurdu.
Givenchy moda evi; bu yılın Nisan ayında Clare Waight Keller’ın kreatif direktörlük koltuğunu bıraktığını açıklamıştı.