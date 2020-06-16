Givenchy’nin Yeni Kreatif Direktörü Matthew Williams Oldu

Fransız modaevi Givenchy, yeni kreatif direktörünü duyurdu.

Lüks sokak stili markası 1017 Alyx 9SM’in kurucusu Amerikalı tasarımcı Matthew Williams, artık Givenchy’nin yeni kreatif direktörü olacak.

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The House of Givenchy is pleased to announce the appointment of Matthew M. Williams as Creative Director, effective June 16th, 2020. Matthew M. Williams will take on all creative responsibilities for Women’s and Men’s collections. Sidney Toledano, Chairman and CEO of LVMH Fashion Group, declares: “I am very happy to see Matthew M. Williams join the LVMH Group. Since he took part in the LVMH Prize, we have had the pleasure of watching him develop into the great talent he is today. I believe his singular vision of modernity will be a great opportunity for Givenchy to write its new chapter with strength and success.” Renaud de Lesquen, CEO and President of Givenchy, states: “I want to warmly welcome Matthew M. Williams to the beautiful Maison Givenchy. I am convinced that, with his unapologetic approach to design and creativity and in great collaboration with the Maison's exceptional ateliers and teams, Matthew will help Givenchy reach its full potential.”

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İlk koleksiyonunu Ekim 2020’de tanıtacak olan Williams; “Givenchy’de daha modern ve kapsayıcı bir döneme giriş yapıyoruz.” yorumunu yaptı.

Marka Mathew Williams’ın kreatif direktörlüğünü Paolo Roversi’nin çektiği siyah beyaz karelerle Instagram hesabından duyurdu.

Givenchy moda evi; bu yılın Nisan ayında Clare Waight Keller’ın kreatif direktörlük koltuğunu bıraktığını açıklamıştı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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