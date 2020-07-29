Gizem Karaca’nın Bakım Ritüelleri

Güzel oyuncu Gizem Karaca’nın evine konuk oluyoruz. Doğal içerikler keşfetmeyi sevdiğini söyleyen Karaca, hafif ve sade makyajı tercih edenlerden…

*Röportaj, Haziran 2020 sayımızdan.

BAKIMLA İLK TANIŞMA +

“Açıkçası setlere gitmeye başladığımda bakımla tanıştım. Oyunculuğa başlayana kadar bu denli makyaj ve bakım ürünüm yoktu; gerek duymuyordum. Hassas bir cildim olduğunu biliyordum ama tabii bu kadar farkında değildim. Bakımla tanışmam ilk dermatoloğa gitmemle birlikte oldu. Hassas ve kuru bir cildim olduğu için kullandığım ürünler bir süre alerji yaptı. Her gün düzensiz uyku saatleri ve set ışıkları, üst üste fondötenler cildimi çok yormuştu. Doktorum bana belirli dermatolojik ürünler tavsiye etti ve gül suyu kullanmamı önerdi. Özellikle Kiehl’s ürünleri çok iyi geliyor ve alerji yapmıyor.”

CİLT BAKIMI RUTİNİ +

“Sabah yüzümü yıkadıktan sonra kendi yaptığım gül suyunu cildime sıkıyorum. Yüzümde, damla damla kuruması için bırakıyorum. Çok güzel bir tonik görevi görüyor. Sonra günlük nemlendirici kullanıyorum. Bu genelde La Roche-Posay ya da Kiehl’s nemlendirici oluyor. Akşamları makyaj yapmamış olsam bile yüzümü Shiseido Benefiance Cleansing Foam ile temizleyip yine gül suyu sıkıyorum. Haftada iki kez Kiehl’s Skin Brightening Exfoliator köpüğünü kullanıyorum.”

MAKYAJ SEANSLARI +

“Genelde makyajım çok hafiftir. Özel bir gün olmadığı sürece sadece allık ve maskara sürüp çıkarım. Ama onun dışında fondöten tercihim genellikle Estée Lauder’dan yana oluyor. Alerji yapmıyor ve cildimi kurutmuyor. Aynı markanın göz altı kapatıcısını da kullanıyorum. Bobbi Brown fırçaları tercih ediyorum. Yıllarca sağlam kalıyorlar. Dior’un dudak nemlendiricisine bayılıyorum; tatlı bir pembelik veriyor. Onu allık niyetine yanaklarıma da sürüyorum. Son olarak vazgeçilmezim kirpik kıvırıcı ve L’Oréal’in waterproof maskarası.”

SAÇ BAKIMI +

“Saçlarım çok ince telli ve kuru olduğu için işim zor. Setlerden dolayı her gün üst üst ısıya ve ürünlere maruz kaldığı için haftada iki kez DAX SuperGro’yu kullanıyorum. İçindeki botanik yağlar, saçları dipten beslediği için hem daha hızlı uzuyor hem de telleri kalınlaştırıyor. Saçtan arınması biraz zor ama çok faydasını gördüm. Onun dışında her gün biotin vitamin kullanıyorum. Hem dıştan hem içten saçlarımı besliyor…”

EL VE AYAK BAKIMI +

“Özel uyguladığım bir şey yok açıkçası. Ojemi kendim sürüyorum. Bir de el kremi vazgeçilmezim. Haftada bir ayaklarıma ve topuklarıma Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Hatta bunu geceleri yapıyorum ve çorap giyip yatıyorum. Sabah ayaklarım yumuşacık oluyor. Kuaföre gitmişken manikür

ve pedikür yaptırıyorum. Onun dışında özellikle bunun için kuaföre gitmiyorum. O yüzden kendi bakımımı evde yapıyorum.”

PARFÜM TERCİHLERİ +

“Bu konuda çok değişkenim. Keşke hep aynı parfümü kullanabilen bir insan olsaydım. Bir dönem pudra ve çiçeksi kokuları tercih ediyorum. Bir dönem odunsu ve daha baharatlı kokulara kayıyorum. Herhalde moduma bağlı… Ama en sevdiğim iki koku var; Loewe Quizas Seduccion ve Moschino Fresh. Bazen erkek parfümleri de kullanıyorum; Costume National Scent Intense ve Creed Aventus…”

ÖZEL SIRLARI +

“Doğal ürünlerin peşindeyim aslında. Son zamanlarda çok fazla araştırma yapıyorum. Sebze, meyve yetiştirmek dışında botanik ürünler ve çiçekleri öğrenmeye başladım. Kendi limon yağımı, biberiye yağımı ve gül suyumu yapıyorum. Bunun dışında bahçeden yararlanarak papatya, ısırgan otu, ebegümeci ve ıtır otu kurutup çayını yapıyorum. Biraz doğal olmayı, yaşamayı öğrenince gerçekten geri dönüşü çok güzel oluyor. Bir de haftada iki kere yüzüme Madécassol merhem sürüyorum. Hücreleri ve cildi yeniliyor.”