Gossip Girl Dizisinin Yeni Kadrosunda Kimler Yer Alacak?

İşte bu gerçek bir dedikodu: HBO Max’in yeniden çekmeye karar verdiği Gossip Girl dizisi için oyuncu seçimleri açığa çıkmaya başladı.

Emily Alyn Lind, ismi geçen ilk oyunculardan. Genç yıldız, uzun süreli bir ilişki içinde olan Audrey karakterini canlandırmaya hazırlanıyor. Tüm okul arkadaşları ekibinin nasıl bir kadrodan oluşacağı henüz belirlenmese de, yan karakterler için netleşme söz konusu. Kristen Bell’in dizinin gizemli anlatıcısı olarak geri döneceği de doğrulandı.

10 yeni bölümle ekranlara dönmeye hazırlanan diziye dahil olan diğer oyuncular ise; Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay. Manhattan’da bir grup genç arkadaşın hikayesini anlatan dizinin yeni hikayesi ise orijinalinden pek de farklı olmayacak gibi görünüyor. Diziyle bütünleşen; Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford, Penn Badgley ve Ed Westwick gibi yıldız oyuncuların ise yeni bölümlerde olmayacağı konuşuluyor.

Yeni Gossip Girl dizisinin konusu!

Yeni Gossip Girl, Gossip Girl blogununkapatılmasından sekiz yıl sonrasına odaklanıyor. Ancak şimdi gizemli yorumcu, yeni nesil özel okul öğrencilerinin sırlarını dünyayla paylaşmak için geri dönüyor. İnternetin gençlerin hayatında ne kadar önemli rol oynadığı göz önüne alındığında dizi, HBO Max’e göre orijinalinden bu yana sosyal medyanın ve New York’un nasıl geliştiğini de gösterecek.

Dizinin senaryo yönetimi konusunda ise ipi göğüsleyen kişi ise; Joshua Safran. Senaryo ekinde dizinin orijinalinde de senaristlik yapan Josh Schwartz ve Stephanie Savage de yer alıyor.