Gossip Girl’ün Yeniden Çekimi Ertelendi

Yeniden çekilecek Gossip Girl’ün çekimleri ertelendi.

Dizinin yayınlanacağı HBO Max’ın yöneticisi Kevin Reilly ; pandemi nedeniyle çekimlere başlamadıklarını ve 2020 boyunca da çekimlerin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

2021’e kadar yayınlanması beklenmeyen seri; orijinal Gossip Girl’ün bitişinden 8 yıl sonrasını anlatacak ve bu kez New York’ta özel okula giden yeni bir grup öğrenciyi anlatacak.

Günümüzün sosyal medya gücüyle süslenmesi beklenen dizide Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay yer alacak. Kristen Bell’i yine Gossip Girl sesi olarak duyacağımız serinin ilk sezonunun 10 bölüm olması planlanıyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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