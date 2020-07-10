Göz Kreminizi Doğru Uyguluyor Musunuz?
Göz altı ve göz çevresi kremlerinin özellikle 20’li yaşların ortalarından sonra kullanıma başlanması oldukça önemli. Kırışıklık ve kaz ayakları için ne kadar erken önlemler alırsak o kadar faydalı oluyor. Olası çizgiler yerleşmeden göz çevresini nemli tutmak gerekiyor.
Bu noktada devreye giren soru şu: Göz kremleri nasıl kullanılır? Doğru ve etkili göz kremi uygulaması nasıl olmalı? İşte tam da bunlara cevap vereceğiz.
- Öncelikle gözlerinizde ve göz çevrenizde hiçbir şekilde makyaj ürünü olmamalı. Göz makyajınızı size uygun temizleyici ürünle silin.
- Göz kremleri bileşen bakımından oldukça zengin bir formülasyona sahiptirler. Bu nedenle az miktarda kullanılmaları önerilir. Yüzük parmağınıza bezelye tanesi kadar ürün alarak diğer yüzük parmağınızla eşit miktarda bölüştürün.
- Göz kremini gözlerinizin iç tarafından başlayarak küçük noktalar bırakarak göz altlarınıza uygulayın. Kaşınızın bitiş kısmına doğru göz altlarından bir yarım daire çizin. Tampon hareketlerle göz kreminizi göz altlarınıza yedirin. Sürme hareketinden ziyade ürünün tam anlamıyla emilimi için tampon hareketler çok önemli. Bu bölgedeki hassas derinizi de tahriş etmek istemezsiniz.
- Göz kreminizi uyguladıktan sonra cilt nemlendiricilerinizi ve diğer yüz bakım ürünlerinizi uygulamadan önce bir süre bekleyin. Böylece göz çevresi kreminiz etkisini gösterebilir.