Göz Kreminizi Doğru Uyguluyor Musunuz?

Göz altı ve göz çevresi kremlerinin özellikle 20’li yaşların ortalarından sonra kullanıma başlanması oldukça önemli. Kırışıklık ve kaz ayakları için ne kadar erken önlemler alırsak o kadar faydalı oluyor. Olası çizgiler yerleşmeden göz çevresini nemli tutmak gerekiyor.

Bu noktada devreye giren soru şu: Göz kremleri nasıl kullanılır? Doğru ve etkili göz kremi uygulaması nasıl olmalı? İşte tam da bunlara cevap vereceğiz.