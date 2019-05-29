Gözde Mutluer | Marie Claire Haziran 2019

Yazın ilk kapak yıldızı olan Gözde Mutluer, enerjisiyle çekimimize renk kattı. Genç yaşına rağmen birçok başarılı projeye imza atan oyuncuyu daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Haziran sayımız yarından itibaren tüm bayilerde.

Son günlerde seni Veet ile çektiğin reklam filminde izliyoruz. Bize biraz bu iş birliğinden bahseder misin? Proje nasıl geldi sana?

Veet ile böyle bir iş birliği yapmış olmak bana gerçekten çok iyi hissettirdi. Çok yaratıcı ve güzel bir süreçti benim için.

Fotoğraflar: Emre Güven Röportaj: Gözde Eyibilir Moda Editörü: Nazlı Alaca Saç: Tayfun Koydak

Makyaj: Ece Birsen

Fotoğraf Asistanları: Barbaros Cangürgel, Baturalp Yılmaz

Moda Editörü Asistanı: Gizem İnce

Makyaj Asistanı: Ceren Eröz

Katkılarından dolayı Vertigo ekibine ve

sandalyeler için Dank’a teşekkür ederiz.