Gözde Mutluer | Marie Claire Haziran 2019

Yazın ilk kapak yıldızı olan Gözde Mutluer, enerjisiyle çekimimize renk kattı. Genç yaşına rağmen birçok başarılı projeye imza atan oyuncuyu daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Haziran sayımız yarından itibaren tüm bayilerde.

Son günlerde seni Veet ile çektiğin reklam filminde izliyoruz. Bize biraz bu iş birliğinden bahseder misin? Proje nasıl geldi sana?

Veet ile böyle bir iş birliği yapmış olmak bana gerçekten çok iyi hissettirdi. Çok yaratıcı ve güzel bir süreçti benim için.

Fotoğraflar: Emre Güven Röportaj: Gözde Eyibilir Moda Editörü: Nazlı Alaca Saç: Tayfun Koydak
Makyaj: Ece Birsen
Fotoğraf Asistanları: Barbaros Cangürgel, Baturalp Yılmaz
Moda Editörü Asistanı: Gizem İnce
Makyaj Asistanı: Ceren Eröz
Katkılarından dolayı Vertigo ekibine ve
sandalyeler için Dank’a teşekkür ederiz.

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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