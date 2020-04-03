Gucci Beauty’nin Yeni Makyaj Malzemeleriyle Tanışın

Geçtiğimiz günlerde Mascara L’Obscur isimli maskarasını duyuran Gucci Beauty’den yeni haberler var.

Marka, ışıltılı bir görünüm için daha fazla makyaj malzemesiyle geri dönüyor. En son eklenenler şöyle; 12 renkte yeni bir yüz pudrası serisi ve altı renkte kaş kalemi.

Rüya gibi, hoş çiçek kokusuna sahip, hafif ve pürüzsüz bir dokuda yüz pudrası olan Poudre De Beauté Mat Naturel alışveriş listesine eklenecek ürünlerden. Bu pudra, doğal ve mat bir görünüm elde etmek için ince tabakanın üzerine uygulanabilir. Kaş kalemine gelince ise; ürünün kaşlara eşit olarak dağılması için bir ucunda spoolie fırçası ile çift taraflı çok yönlü bir kullanım imkanı sunulmakta.