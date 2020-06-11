Gucci İnsanlar ve Gezegen İçin Olumlu Değişim Yaratacak

Dünyaca ünlü moda devi Gucci; moda dünyasında yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Modaevi son olarak 2019 çevresel kar ve zarar sonuçlarını yayınladı ve yıllık bazda toplam ayak izinde yüzde 21’lik bir azalma olduğunu belirtti.

İnsanlar ve gezegen için olumlu değişim yaratmayı taahhüt eden 10 yıllık “Culture of Purpose” stratejisinin (2015-2025) bir parçası olarak yayınlanan rapor; Gucci’nin bu hedefe zamanında ulaşacağının da bir kanıtı gibi gözüküyor.

Ayrıca Gucci; yeni oluşumu Gucci Equilibrium’u da erişime açtı. Gezegene ve insanlara saygı konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan oluşum; 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltma sözü de veriyor.