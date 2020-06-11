Gucci İnsanlar ve Gezegen İçin Olumlu Değişim Yaratacak

Dünyaca ünlü moda devi Gucci; moda dünyasında yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Modaevi son olarak 2019 çevresel kar ve zarar sonuçlarını yayınladı ve yıllık bazda toplam ayak izinde yüzde 21’lik bir azalma olduğunu belirtti.

İnsanlar ve gezegen için olumlu değişim yaratmayı taahhüt eden 10 yıllık “Culture of Purpose” stratejisinin (2015-2025) bir parçası olarak yayınlanan rapor; Gucci’nin bu hedefe zamanında ulaşacağının da bir kanıtı gibi gözüküyor.

Ayrıca Gucci; yeni oluşumu Gucci Equilibrium’u da erişime açtı. Gezegene ve insanlara saygı konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan oluşum; 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltma sözü de veriyor.

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Gucci’s President and CEO, #MarcoBizzarri explains “@gucciequilibrium unifies the principles we uphold and the actions we pursue to treat our world and each other better, for our collective future." Marco Bizzarri wrote an open letter to CEOs across industries in November 2019 to come together in the CEO Carbon Neutral Challenge. He proposed they immediately address their entire GHG emissions, taking full responsibility for them. @alessandro_michele, Gucci’s creative director has made self-expression part of his creative vision for Gucci. “The fearlessness of this generation to express themselves gives me hope that a future of freedom and equality is possible.” Marco Bizzarri and #AlessandroMichele stand with Gucci in being committed to reducing the House’s environmental footprint and protecting nature, while supporting people’s rights, diversity and gender equality. Discover more on @gucciequilibrium.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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