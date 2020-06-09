Güneş Kremi Sürerken Buraları Atlamayın

İster tatilde olun isterseniz de şehirde… Güneş koruyucu hemen her an yanınızda olmalı. Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş koruyucu kreminizi uygulamalısınız. Böylece zararlı ışınların cildinize vereceği hasarları önleyebilirsiniz.

Yüz ve genel olarak vücudunuz haricinde spesifik olarak güneş kremi sürmeyi ihmal etmemeniz gereken bazı noktaları size hatırlatmak istiyoruz:

Kulaklar

Güneş koruyucu ürün kullanırken belki de en çok ihmal edilen yerle başlamak istedik hatırlatmamıza. Kıkırdaklı dokusundan dolayı kulaklarınızın güneş ışınlarından etkilenmeyeceği yanılgısına düşebilirsiniz ancak kulaklarınızın üst kısmı direkt olarak güneşe maruz kalır. Bu nedenle olası yanmalar ve güneş kaynaklı kabarmalar için kulaklarınıza da koruyucu ürün sürmelisiniz.

Saç ve saç derisi

Saç derisine güneş koruması için uygulayabileceğiniz, aynı zamanda saçı köklerden güçlendiren bakım spreylerini mutlaka denemelisiniz. Ayrıca güneşin özellikle deniz, havuz gibi faktörlerle de bir araya gelerek saçlarınızın rengini, dokusunu bozup kuruttuğu bilinen bir gerçek. Saçlar için güneş koruyucu bariyer yaratan saç bakım ürünleri ve şekillendirici spreyleri kullanabilirsiniz.

Bunların yanı sıra şapka, bandana gibi aksesuarlar da saç ve saç derinizi güneşten koruyacaktır.

GÜNEŞ KREMİ SÜRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Eller, ayak üstleri ve diz kapakları

Yaşlanma belirtilerinin en hızlı şekilde kendisini gösterdiği ellerde, güneş koruyucu kullanmak büyük derecede önem taşıyor. Elastikiyet kaybı ve lekeler de cabası! Bu nedenle el kreminizde SPF bulunduğundan emin olun. Yüksek koruma faktörlü güneş kremlerini ellerinize gün içerisinde yenileyerek uygulayın.

En çok ihmal edilen alanlardan diğer ikisi ise ayak üstleri ve diz kapakları. Bu kısımlar güneş nedeniyle çok çabuk yanarak gerginleşirler. Bu yüzden sıklıkla koruyucu uygulamanız en doğrusu olacak. Sadece kumsalda değil; şehirde elbise ve şortlar, terlikler giydiğiniz günlerde de koruyucunuzu uygulayın.

Dudaklar

Dudak bakım ürünlerinde SPF içeren ruj ve balsamlar kullanmayı ihmal etmeyin. Aksi takdirde dudaklarınızın renk pigmentinde değişmeler oluşabilir.

GÜNEŞ KORUYUCU NERELERE SÜRÜLÜR?

Tırnaklar

Tırnaklarınızın güneşin zararlarından etkilenip güçsüzleşmemesi için UV koruyucu içeren topcoat ürünleri ojelerinizin ardından uygulayabilirsiniz. Bakımlı ve sağlıklı ellerinizi kusursuz tırnak görünümüyle desteklemek isteyeceğinize eminiz.