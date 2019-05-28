Güneş Kremleri Hakkında Ayrıntılı Rehber

Yılın her günü, mevsim farketmeksizin güneş kremi kullanmamız gerektiği bir gerçek. Ancak özellikle yaz aylarında aklımızdaki soru işaretleri daha da artıyor.

Kimyasal güneş kremi ne demek? Mineral güneş kremi nedir?

İşte Güneş kremleri ve SPF terimleri hakkında bilmeniz gereken her şey ise sizin için hazırladığımız ayrıntılı rehberde saklı!

Broad-spectrum

Cildi hem UVB ışınlarına (cildi yakan) hem de UVA ışınlarına (cildi kolajen hasarına uğratan) karşı korumayı vaat ettiği anlamına gelir. New York’lu dermatoloji uzmanı Elizabeth Hale, mutlaka “broad-spectrum” ibaresine sahip güneş koruma kremlerini kullanmanızı öneriyor.

Kimyasal (chemical) Güneş Koruma

UV ışınlarını; içeriğindeki Octocrylene veya Avobenzone gibi kimyasal maddelerle absorbe ederek engelleyen güneş kremleridir.

Sürümü ve kullanımı kolaydır. Beyaz iz bırakmadan ve topaklanma yapmadan uygulanır.

Fakat UV ışınları kimyasalla birlikte reaksiyona girdiği için alerjik cilt iltihabı ve sivilce gibi cilt sorunları oluşturabilir.

Fiziksel güneş koruyuculara göre UV’den koruma etkisi güçlüdür fakat koruma süresi daha kısadır.

Klinik Olarak Test Edilmiştir (clinically tested)

Bazı markalar hassas ciltler için de uygun olduklarının altını çizmek adına bu ibareyi koyabiliyor ancak bu terim kaç kişi üzerinde test edildiği ya da nasıl sonuç alındığını göstermediğinden seçiminizi çok da etkilememeli.

Gluten-free

Üründe gluten içeriğinin olmadığını göstermekle birlikte özellikle buğday proteini gibi gluten çeşitlerinin güneş koruma kremlerinde sıkça yer aldığını belirtelim.

Hipoalerjenik (hypoallergenic)

Alerjik reaksiyonları tetikleme ihtimalinin düşük olduğu bir formüle sahip olduğunu belirtir. Özellikle parfümsüz olanları tercih edin.

Mineral

Bu güneş koruyucular, UV ışınlarına karşı çinko ya da titanyum gibi içeriklerle fiziksel olarak engel oluşturuyorlar.

Noncomedogenic

Bu ibare sivilce yapmadığını belirtse de, aslında bir ürünün kesin olarak komedon, akne ya da sivilce yapıp yapmayacağının kesin garantisi yoktur. Bu yüzden cildiniz akneye eğilimli ise salisilik asit ve çinko içeren kremleri tercih edin. Hindistan cevizi yağı ya da kakao yağı gibi içeriklerden ise uzak durun.

Oil-free

Bir ürünün yağ içermediğini gösterir ancak bu silikon içerip içermediğini belirtmez. Dolayısıyla ısıdan dolayı döküntü ya da cilt problemlerinden korkuyorsanız; sonunda “-siloxane” veya “-thicone” yazan kelimeleri içerik listesinde arayarak silikon olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

SPF

Güneş ışınlarının yakma etkisini, koruyucunun ne kadar bloke ettiğini gösteren bir güvenlik faktörü olan SPF’i mümkünse 50 değerinde kullanın ve 2 saatte bir uygulayın.

Water-resistant

Ürünün suya dayanıklı olup olmadığını gösterir. Eğer yüzme ve terleme olacağına eminseniz bu ibareyi arayın.

Sand-resistant

Cilt farklı kalınlıkta kumlara maruz kalsa da koruma etkisinin süreceğini belirtir.

Reef-friendly, reef-safe

Her iki terim de bir güneş kremi bu beş malzemeyi içermez anlamına gelir: Oxybenzone, oktinoxate, oktocrylene, 4-metilbenzylidene, ve butil-Paraben. Çalışmalar gösteriyor ki, bu maddeler mercan larvalarına zarar verebilir ya da onları öldürebilir. Deniz canlılarını da düşünmeniz gerek!







