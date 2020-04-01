Güzellik Rutininiz Psikolojiniz Hakkında Ne Söylüyor?

Güzellik rutininiz sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir ancak kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor.

Face It: What Women Really Feel as Their Looks Change kitabının yazarı psikolog Dr. Vivian Diller farklı güzellik rutinleri üzerinden kişiliğinize dair önemli ip uçları veriyor.

Güzellik rutininizin psikolojik çıkarımlarını sizler için bir araya getirdik. Peki siz hangisisiniz?

# Güzellik Bukalemunu

İlhamınızı sosyal medyadan alıyorsunuz ve ünlü isimlerin rutinlerini takip ediyorsunuz. Her gün farklı bir görünüm deniyorsunuz.

Risk almayı seven bir kadınsınız. Tarzınız sabit değil, makyaj veya saç konusunda oyun oynamaktan hoşlanıyorsunuz. Ancak kim olduğunuz sorulduğunda verebileceğiniz kesin bir cevap yok. Güzellik bukalemunu diye tanımladığımız çoğu isim, karar verme aşamasında pek çok kişiden yardım alıyor. Eğer daha sağlam bir duruş arıyorsanız, kendi karakteristik özelliklerinizi oturtmalısınız.

# Cilt Obsesifi

Cilt bakımı ürünleriniz, kozmetik ürünlerinizden daha fazladır. Kore tarzı bir 11 adımlı sabah rutini uygulamaktan mutluluk duyuyorsunuz.

Muhtemelen genç yaşlarınızda yağlı ya da kuru; dermatolojik sorunları olan bir ciltle savaştınız. Bunun sonrasında ise sağlıklı görünen cildin önemini anladınız. Kimliğinizi yetenekleriniz, kişiliğiniz ve zekanız üzerine kurmuşsunuz. Hayatınıza sadece sizin gibi olan kişileri ekliyorsunuz.

# Temel Güzellik Rutini

Bir rutininiz yok, o sırada banyoda hangi ürün varsa onu kullanıyorsunuz. Temel güzellik ürünlerine sahipsiniz. BB krem, maskara, lip balm gibi.

Fazla çaba harcamanız halinde fazlasıyla çekici görünebileceğinize inanıyorsunuz. Aynı zamanda fazla çaba harcamanın vakit kaybı olduğunu düşünüyorsunuz. Güzellik ve moda normlarına karşı isyankar bir tavrınız var. Hayatta en büyük sorununuz ikilemde kalmak.

# Güzellik Meraklısı

Alarmınızı bir sonraki günün saç ve makyajını yapmak için hep erken saatlere kurulu. Makyaj çantanızda son çıkan tüm limited edition kozmetik ürünlerini bulmak mümkün.

Kontrolden hoşlanan bir kadınsınız. Mükemmeliyetçisiniz, makyajınız ve saçınız da bu tanıma uygun olmalı. Muhtemelen okulda da tüm sınavlarına çalışan ve iş yerinde PowerPoint sunumlarını iki kez gözden geçiren bir insansınız. İşlerin yolunda gitmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz ancak bir aksilik çıktığında kendinizi daha az yıpratmayı öğrenmeniz gerek.

# “Kendini şımart” rutini

Kendinize düzenli olarak bakım kürü ve manikür randevuları ayarlıyorsunuz. Özel geceler için makyajınızı kesinlikle bir makyaj artistine yaptırmalısınız.

Bu yaklaşım iki farklı kadını yansıtmaktadır. Birincisi, görünüşlerini geliştirme kabiliyetlerine güvenmeyen kadınlar var. Annelerine ya da arkadaşlarına, saçlarını makyaj yaptırmaya ya da stillerinin nasıl olduğunu sormaya yönlendirilmiş olabilirler. Ya da hayatlarının bu bölümünde yetkin olmaya pek önem vermemiş olabilirler. Öte yandan, diğer şeylere daha fazla öncelik verdiklerinden; görünümleri üzerine çok düşünmüyor olabilirler. Şımartılmayı seviyorlar. Kendilerine odaklanabildikleri az sayıdaki zamanlarda işi başkalarına bırakmayı seviyorlar.