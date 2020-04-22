Gwyneth Paltrow Oscar Elbisesini Açık Artırmaya Çıkardı

Gwyneth Paltrow, Koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde doktorlar ve ihtiyacı olan insanlara destek olmak için yaratıcı yollar üreten ünlü isimlerden biri.

Oscar ödüllü yıldız; #allinchallenge başlığıyla bir video paylaştı. “Gıda yardımı sağlayan kuruluşlara odaklanmak amacıyla, @mealsonwheelsamerica, @nokidhungry, @wckitchen, @feedingamerica ve @americasfoodfund için para toplayan #allinchallenge katıldım. Oscar Ödül Töreni’nde giydiğim bir elbiseyi paylaşıyorum ve çok büyük bir manevi değeri var!” notunu paylaştı.

Gwyneth Paltrow, aynı challenge’ı devam ettirmeleri için Drew Barrymoore, Cameron Diaz ve Lake Bell’i de etiketleyerek meydan okudu.

Videoda Gwyneth, bu ikonik elbiseyi açık artırmaya çıkarmayı seçme nedenlerini açıkladı. “Elde işlenmiş boncuklu bir Calvin Klein tasarımıydı. “90’ların çok sonu” şeklinde açıklanabilecek dönem; şimdi yeniden geri dönen bir tarz olduğundan bağış için iyi olacağını düşündüm.”

Elbise 12 gün boyunca açık artırmada kalacak.