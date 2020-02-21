Gwyneth Paltrow’un Makyaj Artistinden 40 Yaş Üstü İçin Tüyolar

Gwyneth Paltrow‘un kırmızı halıdaki güzellik görünümlerine bayılıyoruz! Peki her daim taze, ışıltılı ve dikkat çekici görünen görünümlerinin sırrı nedir?

GWYNETH PALTROW

Gwyneth Paltrow başta olmak üzere; Rashida Jones, Chelsea Handler, Maya Rudolph, Lauren Graham ve Julie Bowen gibi 40 yaş üstü yıldız isimlerin makyaj artisti olan Jamie Greenberg favori tüyolarını paylaşıyor…

Hata #1: Cilt Bakım Rutinini Boşvermek

Dünyanın en iyi uygulanan makyajı bile olsa; nemsiz ve bakımsız bir ciltte oldukça donuk ve “cakey” gözükecektir. Ancak Greenberg özellikle 40 yaş üstünde makyajın işe yaraması için bunun gerekli olduğunu söylüyor. “Çoğu kadın cildini yeterince nemlendirmiyor veya bir rutine bile sahip değil. Makyajın işe yaraması için tam bir cilt bakım rutinine ihtiyacınız var” diyor.

gwyneth paltrow

Nemsiz bir cilt aynı zamanda ince çizgi ve kırışıklıkların da belirginleşmesi demek. Doğru ürün seçimiyle çok da fazla efor ve zaman harcamadan bunun üstesinden gelebilirsiniz.

Omorovicza Refining Facial Polisher

SkinCeuticals C E Ferulic

Hata #2: Yanlış Fondöten Uygulaması

Rodial The Airbrush Foundation Brush

İyi karıştırılmadan uygulanan fondöten herkeste kötü görünecektir ancak olgun ciltlerde bunun daha da dezavantaj haline geldiği de bir gerçek. “Pek çok kadın elleriyle uyguladığı renkli nemlendiricilerle ya önemli noktaları kaçırıyor ya da olmayan çizgiler yaratıyor. Düzgün uygulamak oldukça önemli” diyor Jamie.

Hata #3: Yıllar Boyunca Aynı Görünümü Uygulamak

Greenberg bunu sıkça gördüğünü söylüyor. Üstelik sadece aynı görünümü uygulayanlar değil, aynı makyaj malzemelerini yıllarca kullananlar da var. Sonsuza dek aynı ürünleri kullanmayın ve yenilikleri deneyin. Greenberg; bir far paletini 10 yıldır kullanan arkadaşı olduğunu söylüyor. “Bunu sadece stil için değil, cilt sağlığınız için de söylüyorum. Üstelik yeni bir şeyler denemek her zaman taze bir etki yaratacaktır. Küçük değişiklikler yapın; mesela siyah yerine mavi kalem deneyin ya da nude yerine coral bir ruj ve ıslak bitişli fondöten kullanın. Küçük değişimler büyük farklar yaratır” diyor Greenberg.

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Sisley Phyto-Lip Twist Tinted Lip Balm

Chanel Le Volume de Chanel in Jungle Green

Laura Mercier Caviar Stick Eye Colour in Azure

Tüyo #1: Kirpiklerinizi Kıvırın

Kulağa basit gelebilir ancak kirpiklerinizi kıvırmak daha canlı bakışlara sahip olmanızı sağlayacak.

Kevyn Aucoin The Eyelash Curler

Tüyo #2: Göz Çevresi Bakımına Özen Gösterin

Göz altı torbaları, koyu renkli halkalar ve kaz ayakları… Eğer makyajın işe yaramasını istiyorsanız öncelikle göz çevresi bakımına özen göstermelisiniz. Düzenli göz çevresi kremi kullanımının yanında, maskeleri de atlamayın.