Hailey Baldwin’in Güzellik Sırları

Hailey Baldwin Bieber sadece hepimize ilham veren sokak stili, sosyal medyadaki içerikleri ya da Justin Bieber ile romantik evliliği ile değil; günlük hayatta doğal bıraktığı cildi ve özel gecelerdeki ışıltılı makyaj görünümleriyle de odak noktamız.

İşte Hailey Baldwin’in cilt bakımı, makyaj ve güzellik mantrası sırları…

Çok Fazla Makyaj İnsanı Değil +

“Güzellik anlayışım; sağlıklı, temiz ve minimalist olması. Makyajda çok iyi olan bazı kızlar var, arkadaşım Kylie [Jenner] gibi. O makyaj hakkında çok tutkulu ve bu yüzden ürünlerine inandığım insanlardan biri. Önemli bir gece için yüzüme makyaj yapmasına izin verebilirdim. Makyajda onun kadar iyi olmanın yakınından bile geçemem. Bu yüzden doğal ve zahmetsiz bir güzellik için bareMinerals ürünlerini seviyorum.

Elmacık kemiklerindeki sağlıklı ışıltıyla her zaman dikkat çeken Hailey Baldwin’in kullandığı aydınlatıcı her zaman merak konusu. Krem ve likit formdaki aydınlatıcıları kullanmayı sevdiğini söyleyen Baldwin’in Becca, Laura Mercier ve Smashbox aydınlatıcıları kullandığı biliniyor. Baldwin ayrıca kırmızı halıda toz aydınlatıcıları kullanıyor.

5 Dakikalık Makyajları Seviyor +

Hailey Baldwin Bieber’ın 5 dakikalık makyaj rutini; ihtiyacı olan bölgelere stick fondöten uygulamak, concealer, allık, kaş jeli, maskara ve rujdan oluşuyor. Eğer o gün doğru modda hissediyorsa yüzüne hiçbir şey sürmeyip sadece ruj sürerek çıkıyor.

“Justin ile yemeğe çıktığımızda her zaman doğal bir görünümü tercih ediyorum. Ama ruj bir işkence olabiliyor çünkü ben öpüşmeyi seven bir insanım. Bu yüzden her zaman gloss tercih ediyorum. Ben genelde bareMinerals Gen Nude Buttercream lip gloss kullanıyorum.”

Kameralar Çevresindeyken Çok Rahat +

“Sokakta makyajsız gezmek konusunda her zaman rahat olmuşumdur. Bu aslında sizinle fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar varken biraz zor hale gelebiliyor; bu yüzden bazı günler maskarayı atlamıyorum. Ama paparazzi fotoğraflarımın %90’ını görürseniz genelde güneş gözlüklüyüm çünkü makyajsızım. Her gün hazırlanmak için sabrım yok. Yani sanılanın aksine çoğu zaman makyaj yapmıyorum.”

Cilt Bakımı 3 (Bazen 4) Adımdan Oluşuyor +

Hailey Baldwin Bieber, az aşamalı cilt bakım rutinine inananlardan.

“Cilt bakımı rutinim gerçekten çok basit. Hindistancevizi yağı bulunduran yüz temizleme yağı (.ünkü cildime ışıltı katıyor) ile cildimi temizledikten sonra cilt serumu kullanıyorum. Son adımım ise nemlendirici. Eğer evde rahatladığım bir gündeysem yüz maskesi uyguluyorum.”

Hailey Baldwin, yüzünü güneşten korumayı da unutmuyor!

Kulağa Korkunç Gelen Güzellik Uygulamalarından Korkmuyor +

“Güzellik konusunda deneyimi ve yeni şeyler denemeyi seviyorum. Bu yüzden akupunktur,mikroakım ve daha fazlasını denedim. Birkaç ayda bir yaptırdığım PRP [trombosit zengini plazma, nam-ı diğer bir vampir yüz] rutinlerimden biri. Kanınızdan plazmayı alıp cildinize uyguluyorlar. Plazmayı bir günlüğüne cildimde bırakıp ertesi gün yıkıyorum. Bana şaşırtıcı derecede pürüzsüzlük ve pırıltı veriyor. Bunu sonsuza dek yapmaya devam edeceğim. Bu en güvendiğim anti-aging yöntemi…

Justin Bieber ile Ortak Bir Bakım Yöntemleri Var +

“Justin bana derin nefes alma hakkında çok şey öğretti çünkü sesi için bunun bilincinde olmak zorunda. Hayatlarımız o kadar yoğun oluyor ki nefesimizin ne kadar önemli olduğunu ve nefes alma pratiğini unutuyoruz.”

Celebrity Crush’ı sorulduğunda “Margot Robbie” ismini veren Baldwin; “Klasik ve eforsuz güzelliği seviyorum. Çok fazla zaman harcamadığın zaman daha güzel görünüyorsun” diye de ekliyor.

İyi Hissettiği Şekilde Besleniyor +

Zaman zaman sadece proteinden oluşan bir diyetle 10 günlük detoks yapan Hailey Baldwin; her gün bunu uygulamıyor ancak genelde sağlıklı besleniyor. “Gerçekten sağlıklı besleniyorum. Bolca sebze, balık, et ve diğer minimal şeyler… Kendimi bu şekilde daha sağlıklı hissediyorum.”

Kendisini şımartmak istediği günlerde favori yiyeceği ise “Cheeseburger ve patates kızartması!”

Vücuduna İyi Bakıyor! +

“Bale yaparak büyümek vücuduna bakmanın ne kadar önemli olduğunun daha fazla farkına varmamı sağladı. Spor salonuna gitme, güçlenme, esnemeye önem verme gibi şeyleri kastediyorum. Düzenli olarak fizyoterapisti ziyaret ediyorum ve kaslarıma masaj yaptırıyorum. Bizi bir arada tutan tutkal; kaslarımız. Kocam da bunun bilincinde, çünkü o dans etmesini, zıplamasını ve vücudunu zorlamayı seven bir sanatçı. Sağlık ve zindelik söz konusu olduğunda çok fazla ortak noktamız var. Vücuduma bakma konusunda bana çok yardımcı oluyor; birbirimizle bir çok kayropraktik uzmanı ve sağlıklı yaşam uzmanı paylaşıyoruz.

Egzersiz rutini ise oldukça klasik. Pilates, yoga ve barre çalışması yapıyor. Eskiden bale yapan genç yıldız için bu zor olmasa gerek.

Instagram Pozlarının Perde Arkası +

Peki milyonlarca kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki güzellik sırları? “Işık için VSCO uygulamasını kullanıyorum. Eğer bir fotoğrafı beğenirsem yüklüyorum, üzerine çok fazla düşünmüyorum. Selfie çekmeyi seviyorum ama eğer çalışıyorsam post atmıyorum. Bu konuda oldukça rahatım.”