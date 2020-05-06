Hailey Bieber Evliliği Hakkında Samimi Açıklamalarda Bulundu

Hailey Bieber, Justin Bieber ile evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Facebook Watch için çektikleri The Biebers On Watch şovunda konuşan Hailey Bieber; ilişkilerine bir kez daha şans vermeden önce pek çok şüphesinin olduğunu ve Justin’in gerçekten zamanında çok çapkın olduğunu belirtti.

“Bir araya gelmeden önce çok fazla şüphem vardı, hayatında neler olduğunu bile bilmiyordum. Biraz kafam karışmıştı.”

“Önce tekrardan takılmaya başladık, tabii ki bir sürü ortak arkadaşımız vardı…”

Hailey Bieber aynı zamanda şovda; 2016’daki ayrılıklarının uzun vadede ilişkileri için en iyi şey olduğunu söyledi.

“Geriye dönüp baktığımızda ilişkimize ara vermemiz ve kendi işlerimize zaman ayırmamız; yaptığımız en iyi şeydi. Yeniden bir araya gelmeden kendi başıma pek çok şey başardım.”

Programda sohbetin sonlarında kendisine ait, yalnız zaman geçirmenin önemli olduğunu söyleyen Hailey, bu zamanı değerlendirdiğini ve Justin’le ayrılıklarının yarattığı boşluğu doldurmaya çalışmadığının da altını çizdi.

“Tekrar bir araya geldiğimizde, yeterince tecrübeli olduğumu hissettim. Bir sürü farklı insanla tanıştım, farklı insanlarla takıldım. ‘Bir daha başka bir insanla, başka bir erkekle bir daha konuşmazsam sorun yok’ dediğim başka insanlar da tanıdım. Benim için fark etmezdi. Ne istediğimi biliyormuş gibi hissettim.”