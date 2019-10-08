Hailey Bieber’ın Göz Kamaştıran Gelinliği

Hailey Bieber ve Justin Bieber’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen düğününden yeni fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor.

Merak edilen gelinlikte ise Hailey Bladwin’in favori tasarımcılarından Virgil Abloh imzası bulunuyor.

Hailey Baldwin duygularını ise şu şekilde ifade etti;

“Virgil Abloh, aklımdakinin hayata geçmesini sağladığın ve hayallerimin elbisesini yarattığın için teşekkür ederim. Sen ve Off-White ekibi inanılmazsınız ve sonsuza dek minnettarım, güzel yaratıcılığınızı taşıdım.”

Off-White atölyesinde deniz kızı şeklindeki elbisesi, minik incilerle süslenmiş ve çiçeklerden yapılmış, zarif omuz detayları.

Tabii ki, bir gelinlik duvak olmadan tam olmazdı. Gerçek Abloh tarzında hayata geçirilen, Hailey’in uzun tül duvağı, tasarımcının imzalı motifi ile tamamlanmıştı “TILL DEATH DO US PART”.