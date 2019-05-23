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Halit Ergenç Doktor House Oluyor!

Geçtiğimiz aylarda House M.D. dizisinin Türkiye’de yeni bir uyarlamasının yapılacağı haberi gündeme gelmişti. Dizi ile ilgili ortaya atılan yeni gelişme ise pek çok kişiyi heyecanlandırdı.

8 sezon süren dizinin orijinalinde başrolde yer alan isim Hugh Laurie idi.
Türk uyarlamasında ilk etapta Gregory House karakterine hayat verecek oyuncu için Ozan Güven’in ismi geçiyordu. Ancak bugün yapılan bir habere göre dizinin başrolü Halit Ergenç olacak.

Ergenç en son Vatanım Sensin dizisi ile izleyenleri ekran başına kitlemişti. Bu yeni yapımda da nasıl bir performans sergileyeceği ve diğer oyuncuların kimler olacağı merak konusu.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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