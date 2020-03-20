Harry Styles’in Karantina Günlüğü

Evet, hepimiz karantinadaki zamanımızı 2014’te yazmaya başladığımız romanı bitirmek için ya da nihayet çapraz dikiş yapmayı öğrenmek için kullanacağız. Karantinanın ilk günü çok eğitici/öğretici işleri bitirmek için yola çıkmıştık ama açık sözlü olalım: Çoğumuz sadece Netflix ve asla tekrarlamayacağı makyaj eğitimlerini izledi, değil mi? Ama çok sevdiğimiz Harry Styles değil!

Peki, o ne yapıyor? İtalyanca öğreniyor ve işaret dili dersleri alıyor. Mükemmel. Ünlü şarkıcının yeni uğraşlarıyla ilgili yorumları ise şöyle; “Biraz zor ama her şey yolunda, küçük ve kendi kendine izolasyon sağlayan arkadaş grubumla yan yana olduğum için şanslıyım.”

Styles; “Çok garip bir zaman ve hepimiz çok dikkatli olmak zorundayız, müzik dinliyoruz, oyun oynuyoruz, bazı yüz maskeleri yapıyoruz – bilirsiniz, klasik karantina işleri!”