Harry Styles’in Karantina Günlüğü

Evet, hepimiz karantinadaki zamanımızı 2014’te yazmaya başladığımız romanı bitirmek için ya da nihayet çapraz dikiş yapmayı öğrenmek için kullanacağız. Karantinanın ilk günü çok eğitici/öğretici işleri bitirmek için yola çıkmıştık ama açık sözlü olalım: Çoğumuz sadece Netflix ve asla tekrarlamayacağı makyaj eğitimlerini izledi, değil mi? Ama çok sevdiğimiz Harry Styles değil!

Peki, o ne yapıyor? İtalyanca öğreniyor ve işaret dili dersleri alıyor. Mükemmel. Ünlü şarkıcının yeni uğraşlarıyla ilgili yorumları ise şöyle; “Biraz zor ama her şey yolunda, küçük ve kendi kendine izolasyon sağlayan arkadaş grubumla yan yana olduğum için şanslıyım.”

Styles; “Çok garip bir zaman ve hepimiz çok dikkatli olmak zorundayız, müzik dinliyoruz, oyun oynuyoruz, bazı yüz maskeleri yapıyoruz – bilirsiniz, klasik karantina işleri!”

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FALLING. OUT NOW. LINK IN BIO.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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