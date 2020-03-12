Harvey Weinstein Tecavüz ve Cinsel Saldırıdan 23 Yıl Hapis Cezası Aldı

Oscar ödüllü filmlerin yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında açılan davalar sonucunda, cinsel saldırı ve tecavüzden suçlu bulundu ve 23 yıl hapse mahkum edildi.

67 yaşındaki Weinstein, eski yapım asistanı Mimi Haley’ye cinsel saldırıdan 20 yıl, oyuncu Jessica Mann’a tecavüzden de üç yıl hapis cezası alacak. Tahliye edildikten sonra beş yıllık gözetim süreci olacak.

Harvey Weinstein

Duruşmada, Weinstein şirketinin eski yapım asistanı Miriam Haley ve aktör Jessica Mann da konuştu. Haley’in mahkemedeki açıklamaları ise; “Harvey Weinstein bu jüri tarafından mahkum edilmemiş olsaydı, bana ve pek çok kadına yaptıkları tekrar tekrar yaşanırdı. Onun, artık yasaların üstünde olmadığını bilmek içimi rahatlatıyor. Kadınlar, işte şimdi dışarıda daha güvendeler.”

Mahkeme salonundan çıkarılmadan önce, Weinstein yaptıkları için pişmanlık duyduğunu ifade etti. “Zamanımı gerçekten şefkatli ve daha iyi bir insan olmaya adayacağım” dedi.

Cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı yapılan #MeToo hareketinin de başlaması, Harvey Weinstein skandallarıyla ortaya çıkmıştı.