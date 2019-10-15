Hassas Ciltler İçin Makyaj İpuçları

Makyaj söz konusu olduğunda kızarıklıklarla baş etmek zorunda kalıyorsanız hassas bir cilde sahipsiniz demektir. Bu elbette makyaj yapmamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece bazı noktalara dikkat ederek kızarık görünümü yok etmeniz ya da minimuma indirebilmeniz mümkün.

Hassas bir cilde sahip olanların makyaj konusunda dikkat etmesi gerekenler:

Makyaj malzemelerinizin temizliğine dikkat edin.

Kirli ve üründen arındırılmamış fırçalar ve makyaj süngerleri cildinizde tahrişe neden olabilir. Bunun için haftada bir kez kullandığınız bu malzemeleri uygun şekilde temizleyin.

Makyajdan önce cildinizi hazırlayın.

Hassas bir cilde sahipseniz makyaj öncesinde cildinizi hazırlamanız yerinde olacak. Cildinizin hassasiyetine uygun hafif formüldeki ürünlerle cildinizi temizleyin ve nemlendirin.

Likit makyaj ürünlerini kullanmayın.

Fondöten, kapatıcı gibi ten ürünlerinde stick ya da kompakt formda ürünler kullanmanızı öneriyoruz. Bunun nedeni bu formdaki ürünlerin likit ürünlere kıyasla bakteri oluşumunu önlemek için daha az oranda su içeriğine sahip olmaları. Ayrıca bu daha az koruyucu içerdikleri anlamına da geliyor. Böylece koruyucunun hassas cildinize vereceği zarar da önlenmiş oluyor.

Ürünlerin son kullanma tarihlerini önemseyin.

Makyaj ürünlerinin üzerinde yazan tarihleri mutlaka dikkate alın. Özellikle sık kullanmadığınız ürünlerinizde bunu göz ardı etmeniz çok olası. Ancak içeriği en temiz ürünler bile bir son kullanma tarihine sahip. Bu da hassas cildinize tarihi geçmiş ürünlerin zarar verebileceğini gösteriyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için makyaj ürünlerinizi küçük boylarda satın alabilirsiniz. Böylece hem tarihi geçmeden tüketebilirsiniz hem de ürünleriniz ziyan olmaz.

Fondöten yerine BB krem kullanın.

Yüksek pigmentler içeren ürünler cildinizde hassasiyeti arttırabilir. Bu yüzden özellikle günlük kullanımda fondöten yerine BB veya CC kremleri kullanın. Bu ürünlerle cildinizi kurutmadan sağlıklı bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Hassas hareketlerle makyajınızı uygulayın.

Makyaj ürünlerinizi uygularken hassas davranmaya özen gösterin.