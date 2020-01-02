Hazal Filiz Küçükköse | Ocak 2020

Ocak kapağımızın yıldızı; yeni dizisi Zemheri’yle karşımıza çıkmaya hazırlanan Hazal Filiz Küçükköse. Yeni yılın ilk sayısı tüm bayilerde.

Röportja: Gözde Eyibilir
Fotoğraf: KORAY BIRAND
Moda Editörü: TUĞÇE ÜLKÜMEN
Saç: ALI YILANCI
Makyaj: ECE BIRSEN
Bluz: ZEYNEP ARÇAY
Pantolon: BRUNELLO CUCINELLI/ BEYMEN
Küpe Ve Kolye: MER’S

Biraz senaryodan, hikâyeden ve karakterinden bahseder misin?
Projeyi ilk anlattıklarında çok heyecanlandım. İsmi de bende merak uyandırmıştı. Hikâye, genel anlamda adalet ve farklı yaşamların bir araya gelmesini anlatıyor. Her karakterin bir kırılma noktası var. Bu noktadan sonra hayatlarımız bir yerde kesişiyor. Sonrası hepimizin merak ettiği bir duruma dönüşüyor. Hilal Hoca’nın çok güzel bir gözü var. Hikâyenin nerelere gideceği ve nasıl yansıyacağını, onun gözünden göreceğiz. Sabırsızlıkla bekliyorum.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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