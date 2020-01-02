Hazal Filiz Küçükköse | Ocak 2020

Ocak kapağımızın yıldızı; yeni dizisi Zemheri’yle karşımıza çıkmaya hazırlanan Hazal Filiz Küçükköse. Yeni yılın ilk sayısı tüm bayilerde.
Biraz senaryodan, hikâyeden ve karakterinden bahseder misin?
Projeyi ilk anlattıklarında çok heyecanlandım. İsmi de bende merak uyandırmıştı. Hikâye, genel anlamda adalet ve farklı yaşamların bir araya gelmesini anlatıyor. Her karakterin bir kırılma noktası var. Bu noktadan sonra hayatlarımız bir yerde kesişiyor. Sonrası hepimizin merak ettiği bir duruma dönüşüyor. Hilal Hoca’nın çok güzel bir gözü var. Hikâyenin nerelere gideceği ve nasıl yansıyacağını, onun gözünden göreceğiz. Sabırsızlıkla bekliyorum.