Bu ay Yay burcunda gerçekleşen ay tutulması ve Yengeç burcundaki güneş tutulması yeni başlangıçlara işaret edecek. Mars’ın zorlayıcı etkisi finansal ve kariyer konularını etkileyecek.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Haziran 2020 astroloji yorumunuz.

İKİZLER | (21 Mayıs – 20 Haziran)

İKİZLER BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

5 Haziran Cuma günü Yay burcunda ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, evlilikler ve ortaklıklar alanında kafa karışıklığı yaratabilir. Yengeç burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasıyla beraber finansal konularda güzel gelişmeler yaşanabilir. Yeni ve imza gerektiren projeler için Merkür retrosunun bitmesini beklemenizde fayda var.

YENGEÇ | (21 Haziran – 23 Temmuz)

YENGEÇ BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Ay tutulmasıyla beraber dinamik hissedeceğiniz için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Güneş tutulmasıyla birlikte yaşam hedeflerinizi revize edebilirsiniz. Bu arada fiziksel görüntünüzü tepeden tırnağa yenileyeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Özel hayatınızda ipleri ellerinize almak isteyebilirsiniz

ASLAN | (23 Temmuz – 22 Ağustos)

ASLAN BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Bu ay aşk hayatınızda sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Uyumlu bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Finansal konularda riskli işlerden uzak durmanızda fayda var. Güneş tutulmasıyla beraber kariyerinizde gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönem gizli kalmış bazı durumlar ortaya çıkabilir.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

BAŞAK BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Ay tutulmasıyla beraber ev, aile ve akraba ilişkileri gündeminizde olacak. Dekorasyona el atabilir, evinizi farklı bir hâle dönüştürmek isteyebilirsiniz. 21 Haziran’da gerçekleşecek güneş tutulmasıyla beraber dostluklar ön plana çıkacak. Arkadaşlarınızla ilgili sorumluluğunuzun artacağı bu sürede bazı ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz.

TERAZİ | (23 Eylül – 22 Ekim)

TERAZİ BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Bu ay yakın çevre, eğitim öğretim gibi konuları tecrübe edeceksiniz. Online eğitimlerle ilgili araştırma yapabilir, kurs alabilirsiniz. Güneş tutulması, kariyerinizde hedefinize ulaşabileceğiniz güç ve motivasyonu verecek. Mevcut işinizdeki atılım ve iş değişikliği için son derece uygun bir zemin olacak.

AKREP | (23 Ekim – 21 Kasım)

AKREP BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Bu ay finansal denge ve harcama gibi konular gündeminizi meşgul edecek. Mars’ın sert kontağı bu konularda riskten uzak durmanız konusunda sizi uyarıyor. Güneş tutulmasıyla beraber güçlü kişilerden göreceğiniz destekle statü elde edebilirsiniz. Hukuksal mevzularınızla ilgili maddî kazanım sağlayabilirsiniz.

YAY | (22 Kasım – 21 Aralık)

YAY BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Ay tutulmasıyla hayatınızda yeni bir sayfa açmak üzere harekete geçebilirsiniz. Ailenizle olan iletişimde sivri dilli konuşarak gerginliklere sebebiyet verebilirsiniz. Güneş tutulmasıyla beraber miraslar, krediler, borçlar gibi konularda gündeminiz aniden değişebilir. Bütçenizdeki bir açığı kapamak için kullanacağınız para geldiği gibi gidebilir.

OĞLAK | (22 Aralık – 19 Ocak)

OĞLAK BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Bu ay yalnızlaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Odaklanmak ve bir konu üzerinde ilerlemek son derece zor bir hâle dönüşebilir. Alternatif şifa yöntemlerine yönelmek için adım atabilirsiniz. Güneş tutulmasıyla ilişkiler ve evlilikler yeni başlangıçlar evresine taşınacak. Güzel enerjilerle yepyeni başlangıçlar yapmanız mümkün.

KOVA | (22 Ocak – 18 Şubat)

KOVA BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Bu ay gündeminizi arkadaşlık, dostluk gibi konular meşgul edecek. Mevcut şartlarda sosyalleşemeseniz de interneti aktif bir iletişim aracı olarak kullanabilirsiniz. Mars’ın sert kontağı, maddî konularda savurgan davranmamaya işaret ediyor. Güneş tutulması gündelik rutinlerde ve çalışma koşullarında zorlanmaları beraberinde getirebilir.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

BALIK BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Kariyerinizle ilintili temalar daha çok ön plana çıkabilir. İş hayatınızda kendinizi bir kısır döngüde hissedebilirsiniz. Güneş tutulmasıyla beraber hayatın keyifli ve eğlenceli tarafıyla ilgilenmek daha cazip hâle gelebilir. Yeni hobiler edinebilir, farklı sanat dallarıyla ilgilenebilirsiniz. Hayatınıza girecek yeni bir kişi olabilir, romantik zamanlar yaşayabilirsiniz.

KOÇ | (21 Mart – 19 Nisan)

KOÇ BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Bu ay yayıncılık, satış, medya, uluslararası platformlarda yürütülen işler gibi konular gündeminize taşınabilir. Ancak Mars’ın sert kontağı, kontrol dışı gelişen durumlara işaret edebilir. Güneş tutulmasıyla beraber hayaller gerçeğe dönüşebilir. Aile ve yerleşim alanları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BOĞA | (20 Nisan – 20 Mayıs)

BOĞA BURCU HAZİRAN 2020 YORUMU

Burslar, borçlar, eş veya ortak kanalıyla elde edilen gelirler gibi konular tutulma döneminde ön planda olacak. Mars’ın zorlayıcı etkisi bu konularda gecikmelere işaret edebilir. Güneş tutulmasıyla beraber eğitim ve yakın mesafe seyahatler gündeminizi değiştirebilir. Yaratıcı fikirler üretebilir, dijital yayın araştırmasına girebilirsiniz.