Haziran 2020’nin Önemli Gökyüzü Hareketleri

Bu ay meydana gelecek gökyüzü olaylarını sizler için araştırdık ve etkilerini yazdık.

6 Haziran: Yay Dolunayı

Haziran ile birlikte yazı iliklerinizde hissetmeye başlarken, özellikle bu dolunay sizde keşfetme arzusu yaratacak. Yay’ın özgür ruhuyla empati kuracaksınız ve bilmediğiniz yerleri gezip görme arzusuyla yanıp tutuşacaksınız. Aklınızda bir seyahat ya da ufak kaçamak planı varsa gerçekleştirmek için kuşatılacağınız bir enerji sizinle olacak. Bir yandan şartlar evde kalmanızı da gerektirebilir. Ancak bu içinizdeki keşif duygusunun bastırılması gerektiği anlamına gelmiyor. Kendinizi merak ettiğiniz konular hakkında kitaplar okurken, saatlerce süren internet araştırmaları yaparken bulabilirsiniz.

18 Haziran: Yengeç’te Merkür gerilemesi (13 Temmuz’da sona erecek)

Haziran ayında bizleri bir Merkür retrosu bekliyor. Ev konularında gergin olabileceğiniz bir süreç bu. Taşınma, ev alma, evde tadilat gibi durumlar söz konusuysa yorgun düşeceğinizi söylemek mümkün. Bu yorgunluğun cümlelerinize yansıyıp başkalarını kırmamasına özen göstermeniz gerekebilir.

21 Haziran: Yaz gündönümü

Ve nihayet en uzun günü kucakladığımız haziran sonu. Yılın ilk yarısını tamamlarken ikinci yarısına ait plan, proje ve hayallerinizi somut bir şekilde önünüze almanız gerekebilir. Yol haritanızı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Kişisel bakımınıza hem fiziksel hem de ruhsal olarak özen göstereceğiniz bir dönem olacak bu.

Haziran ayının TÜM YENİ AY, DOLUNAY VE RETRO ETKİLERİ

21 Haziran: Güneş Yengeç’e geçiyor

Yengeç dönemine girdiğimizde bu burcun yaraları saran, iyileştiren tarafını özümsediğimizi fark ederiz. İnişli çıkışlı bir kışı atlatmışızdır ve artık Yengeç’in duygusal sığınağında huzuru bulabiliriz. Özellikle aile ve ev alanlarında bu iyileşmeyi hissetmeniz olası. Yengeç hassasiyetini hissederek duygularınızın gözyaşlarıyla boşalmasına şahit olabilirsiniz. En azından bir başınızayken bu rahatlamayı kendinize sunabilirsiniz. Ne kadar iyi geleceğine inanamayacaksınız.

21 Haziran: Yengeç’te Yeni Ay

Sırtınızı güvenilir bir yere yaslayıp hayatı akışına bırakmak isteyeceğiniz bir yeni ay ile karşı karşıyayız. Sadece yaşamak ve hissetmek isteyeceksiniz. Başını sonunu, nedenini düşünmeden, sorgulamadan tüm gerçekliğiyle zamanın getirdiklerini yaşamaya apaçık bir enerjiyle kuşanacaksınız.

23 Haziran: Balık’ta Neptün gerilemesi (29 Kasım’da sona erecek)

Rüya, mistik durumlar ve altıncı his gezegeni olarak Neptün, retro esnasında sizi kuşkucu birine dönüştürebilir. Gerçekle hayali, şüpheyi birbirinden ayırmakta zorlanabilirsiniz. Bu noktada aceleci tepkiler vermekten kaçınarak her konuyu gerçekçi şekilde değerlendirmeniz yararınıza olabilir.