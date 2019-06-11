Haziran Ayında Edinmeniz Gereken En Yeni Güzellik Ürünleri

Yaz mevsimi, en yeni kozmetik ürünlerini de beraberinde getiriyor. İşte Haziran aynın en iyileri ve en yeni kozmetik ürünleri!
RODIN Olio Lusso Aurora Luxury Illuminating Powder
Eğer yaz için bronz ışıltılı bir aydınlatıcı arıyorsanız, bu tam size göre!
Anastasia Beverly Hills Shimmer Body Oil
Güneşten yanmış gibi bir erki ve vanilya kokusu ile çok amaçlı bir ürün.
Jouer Tan Lines Long-Wear Lip Topper
Duochrome efektli bu gloss, hem nemli ve yumuşak, hem de ışıltılı dudaklar yaratıyor.
Dior Backstage Universal Face & Body Primer
Kremsi yapıda, cildinizi kurutmadan matlık sağlıyor ve gözeneklerinizi yok ediyor.
Hourglass Unreal High Shine Volumizing Lip Gloss
%100 vegan formülüyle öne çıkıyor.
Tarte Cosmetics x Jessiepaege Let It Rain-Bow Eye Set
Tarte Cosmetics @Jessiepaege x Tarte Let It Rain-Bow Eye Set, Pride ayını kutlamak için harika bir seçenek!
Huda Beauty Neon Obsessions Palette in Green
Bu güzel tonlar hepimizi neon fanı yapabilir.
Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliners
Müzik festivallerine giderken yanınızda taşıyabilirsiniz.
Laura Mercier Caviar Intense Ink Waterproof Liquid Eyeliner
Koyu formülü ve tüm gün süren etkisi ile gerçek bir yatırım.
Maybelline SuperStay Ink Crayon Lipstick
Kolay uygulaması ile bu yazın favorisi olacak. 8 saat kalıcı olması da cabası!