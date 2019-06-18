HBO'nun Yeni Dizisi Euphoria İçin Bu Kadar Tartışmalı Olan Nedir?

HBO'nun yeni gençlik dizisi olarak duyurulan Euphoria, 16 Haziran günü yayın hayatına başladı. Dizinin başrol oyuncularından Zendaya ise instagram hesabından paylaştı notla dizinin yetişkin izleyiciler için olduğunu hatırlattı.

“Bağımlılık, kaygı ve yaşamda var olmanın zorlukları portresi. İzlemesi zor ve tetikleyici nitelikteki sahneler var. Lütfen sadece başa çıkabileceğini düşünüyorsanız izleyin. Sizin için en iyisini yapın. Sevgiler, Daya. "

HBO'nun Yeni Dizisi Euphoria

Peki, Zendaya'nın da bu açıklaması üzerine şu sorunun da cevabı aranıyor oldu. "Euphoria için bu kadar tartışmalı olan nedir?" Bu soruya cevap olarak "çok fazla şey" denebilir.

Aynı isimli İsrail dizisinden uyarlanan Euphoria dizisinin konusu kısaca şöyle; seks, uyuşturucu, sosyal medya ve romantizm dünyasında dolaşan gençlerin hikayesine dayanıyor. Zendaya, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden, arkadaşlarıyla, okuluyla yaşadıklarını anlatan 17 yaşındaki Rue'yi canlandırıyor.

Zendaya'nın karakteri Rue, dizi boyunca pek çok yüzleşmeyle mücadele ederken, en çok konuşulanlardan biri de uyuşturucu kullanmaya devam ediyor olması. Açık seks sahneleri de bu dizinin boğulma, uyuşturucu alma ve çıplaklık içeren seks sahnelerine yaklaşımın tonunun bir göstergesi.

Başlar başlamaz bir tartışma konusu yaratan dizi Euphoria, HBO'da yayınlanıyor ve ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyor.