Head&Shoulders’tan Türkiye’ye Hep Seninleyiz Mesajı

Dünyanın 1 numaralı şampuanı* Head&Shoulders, evde kalmanın öneminin vurgulandığı bu dönemde evde kalmaya destek vermek için #HepSeninle kampanyasını başlattı.

“Açılsa da aramızdaki mesafeler, tekrar gelecek omuz omuza vereceğimiz günler! Sen kafanı ferah tut diye Head&Shoulders #HepSeninle” manifestosu ile @headandshoulderstr Instagram hesabından canlı yayın etkinlerine başlıyor. Head&Shoulders, moral ve motivasyonu yükseltmeye katkı sağlayacak canlı yayın etkinlikleri ile herkesi kafasını ve bedenini ferah tutmaya davet ediyor.

Evden çıkmadığımız bu günlerde aslında kimsenin yalnız olmadığını anlatmak için #HepSeninle diyen Head&Shoulders ilk canlı yayına 26 Mart Perşembe günü başlıyor.

Yoga ve Meditasyon eğitmeni Ece Targıt, saat 18.30’da Head&Shoulders Instagram sayfasından canlı yayında yoga dersi verecek. Head&Shoulders her hafta düzenli olarak Instagram sayfasında gerçekleştireceği bu çalışmalarla topluma Head&Shoulders #HepSeninle mesajını vermeye devam edecek.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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