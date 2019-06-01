Hem Yanağa Hem de Dudağa Kullanabileceğiniz En İyi Renk Veren Ürünler

Devir, çok amaçlı kullanılabilen ürünlerin devri.

Buna dudak ve yanak ürünleri de dahil!

Son dönemde kozmetik sektörünün yükselen yıldızları Lip & Cheek ürünlerinden en etkili olanlarının izindeyiz…

Tata Harper Volumizing Lip and Cheek Tint

Bu hem dudak hem yanak balmı; dolgunlaştırıcı bir etki de sağlıyor. Oyuncak bebek gibi yanaklara hazır olun!

Milk Makeup Lip + Cheek

Markanın en çok satan ürünleri arasında bulunan bu balm/stick allık; doğal bir bitiş sağlıyor.

Guerlain La Petite Robe Noire Lipcheek

Ambalajı da muhteşem olan bu pembe saydam yapıdaki ürün aslında likit allık olarak daha iyi bir performans veriyor.

TonyMoly Panda’s Dream Dual Lip & Cheek

Etkili kullanımı bir yana; sevimli paketi için bile alınmalı!

Stila Convertible Color

Bu oldukça popüler olan yanak ve dudak ürünü; kült statüsünde. Pek çok tonu bulunan ve oldukça güçlü bir kalıcılık olan bu ürünü bir kaç kez parmaklarınızla dokundurarak uygulamanız yeterli.

Supergoop Perk Up! Lip and Cheek Treat SPF 40

Hem yanaklar ve dudakları renklendirmekle kalmıyor; hem de SPF 40 koruma faktörü sağlıyor. Havuz kenarındaki günler için harika seçim.

It Cosmetics Vitality Flush Stain Stick Lip & Cheek Reviver

Yapışkan bir his bırakmadan uygulayabileceğiniz bu ürün; ışıltılı bir hisse sahip.

RMS Beauty Lip2Cheek

Doğal bir kızarıklık etkisi sunan bu ürün; opaklık ve saydamlık arasındaki balansı da harika bir şekilde sağlıyor.