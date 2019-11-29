Kış sezonuyla birlikte kazaklarımızı raflardan çıkarmanın vakti geldi. Çoğu soğuk kış sabahınında kurtarıcımız olan kazaklar; doğru kullanımla her alana uyarlanabiliyor.

Blazer ceket ve iyi kesimli bir jean pantolonla akşama da uyarlayabilir; kazak elbiselerle rahat ve salaş bir görünüm de elde edebilirsiniz. Peki ama mevcut trendler ve indirimler arasında kaybolmadan edinmemiz gereken klasik kazak modelleri hangileri?

İşte modası asla geçmeyecek; her kadının dolabında bulunması gereken 7 klasik kazak trendi…

Krem Rengi Hırka



@JEANNEDAMAS

“Büyükanne” estetiği sunan bu hırkaların modası asla geçmeyecek! Jeanne Damas gibi denim pantolonlarınız ya da floral elbiselerinizle kullanın.

mango

Halat örgü hırkaları tercih edin.

Gri Bisiklet Yaka Kazak

@ROPESOFHOLLAND

Tıpkı Lindsey gibi siz de gri kazağınızın omuzlarına başka ince bir kazak atın. Asla abartmış sayılmayacaksınız!

Uniqlo Cashmere Crew Neck Jumper

Gri kazakların özellikle deri pantolonlarla da iyi durduğunu belirtelim.

Salaş Balıkçı Kazakları

@SYMPHONYOFSILK

Salaş balıkçı kazakları ( ya da formuna göre kazak elbiseler), kış için en pratik kombin opsiyonları arasında yer alıyor. Bir çift çizme ile kombinleyerek sıcak ve şık bir görünüm elde edin.

COS Ribbed Knitted Jumper

Bir kaç beden büyük bir kazakla da aynı görünümü yaratabilirsiniz.

Çizgiler

@ERICA_DAVIES

İşte gerçekten zamansız bir klasik! Beyaz üzerine lacivert ya da siyah çizgiler özellikle favorimiz!

Jigsaw Stripe Jumper

Breton kusursuzluğu!

Camel Rengi Balıkçı Yaka Kazak

@TINEANDREAA

2000 başlarının diz üstü çizmeleriyle tamamlayın. Bu #tbt görünümü her daim işe yarar!

Topshop Camel Knitted Super Soft Funnel Neck Jumper

Süper yumuşak örgülerin kalbimizde her zaman yeri var!

Siyah

@CHARLOTTEKUHRT

Siyah bir kazak edinmek sizi her zaman kurtaracaktır. Her şeyle yakışması da cabası!

Arket Square Neck Jumper

Kare yakalar, bu kışın en büyük trendlerinden biri olacak!