Her Stile Uyarlanabilir Volonté Tasarımları

Aşkın Özgür; uzun yıllar sigorta ve iletişim yönetimi alanlarında çalıştıktan sonra hayallerinin peşine düşerek Volonté isimli markasını yarattı.

“Benim hayatımın özeti, benim parçam, sesim, nefesim, ifadem. Hani bazen insan gözünü kapatır, yaşamı gözünün önünden geçer ya, işte Volonté benim tecrübem” diyor Özgür.

Volonté

Kendi deneyimlerinden ve hikayelerinden yola çıkarak tasarladığı aksesuarlar arasında nazar boncukları, orkideler, tüyler, kuzey yıldızı, örümcekler, dünya motifleri özellikle dikkat çekiyor. Her bir koleksiyondaki küpeler, kolyeler, bileklikler, broşlar, yüzükler birlikte kullanılabildiği gibi diğer koleksiyonlarla da kombinleniyor.

Volonté

Özellikle uzunlukları ayarlanan zincirler ve onlarla kullanılabilecek kolye uçları Volonté’nin imzaları gibi. Aşkın Özgür, takılarını yarı değerli taşlarla tamamlıyor. El yapımı bronz üzerine altın kaplama ile oluşturulan tasarımlar mine ile renklendiriliyor. Volonté tasarımları arasında, her stile uygun bir takı bulmak mümkün. Markaya ait tasarımları, Beymen Zorlu ve Suadiye mağazalarında, Gizia Mağazaları’nda ve özel butiklerde inceleyebilirsiniz.