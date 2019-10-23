Her Zaman Güvenebileceğiniz En İyi 6 Primer

Makyajımızın olmazsa olmazı primer; kırışıklık ve çizgi görünümünü yok edip cildimizi makyaja hazırlamasıyla da favori ürünlerimizden biri.

Peki, Primer nedir?

Primer; makyaj öncesi cildi hazırlayan bir üründür. makyaj öncesi primer yani makyaj bazı uygulamak makyajın daha kalıcı olmasına, yapısının bozulmamasına ve -ürününe göre- rengini daha iyi vermesine neden oluyor. Pek çok çeşit primer yani makyaj bazı var. far bazı, yüz için primer, kirpik için primer gibi…

İşte her zaman güvenebileceğiniz en iyi primer’lar:

Yves Saint Laurent Touche Eclat Blur Primer

Cilde doğal bir ışıltı katarken renk farklılıklarını da eşitliyor. Verdiği model ruhu da cabası!

en iyi hıgh end prımer

Illamasqua – ‘Beyond Veil’ Primer

Su gibi hissi, C vitamini ile cildinize aydınlık katması ve ve nefes almasına yardımcı olmasıyla vazgeçilmezlerimiz arasında.

en etkili prımer

Too Faced Hangover Face Primer

Cildinizi nemlendirirken içeriğindeki hindistan cevizi ile sağlıklı bir ışıltı katar. Aynı zamanda içeriğinde silikon olmadığından pudramsı bir his vermemesi de artıları arasında.

en iyi ten makyajı prımerı

Benefit the POREfessional

Benefit’in bu primer’ı; ince ve hafif yapısıyla doğal görünümlü makyaj sevenlerin de favorisi.

gözenekleri küçülten prımer

Glossier Priming Moisturizer

Ciltte herhangi bir ağırlık yaratmadan nemlendiriyor. Üstelik cruelty-free ve parabensiz!

CLINIQUE Superprimer Face Primer

Yağsız ve hafif yapıdaki bu primer; parfümsüz olmasıyla da favorimiz. Üstelik cildi de kurutmuyor.