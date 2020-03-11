Hermitage Müzesi’nde iPhone 11 Pro ile 5 Saat 19 Dakika 28 Saniye

Hermitage Müzesi iPhone 11 Pro ile tek şarjla tek bir planda filme alındı.

Saint Petersburg, Rusya’daki Hermitage Müzesi’nde 5 saat 19 dakika 28 saniye süren büyüleyici bir yürüyüş, iPhone 11 Pro Max ile tek şarjla ve hiç kesintisiz tek bir planda filme alındı.

Gelecek vaat eden kadın yönetmen Axinya Gog tarafından yönetilen film, izleyicileri Rubens, Rembrandt, Tiziano Vecellio, Caravaggio, El Greco ve diğer sanatçılara ait yaklaşık 600 başyapıtı barındıran dünyanın en büyük müzelerinden birinin 45 salonunda gezdiriyor.

Film, iPhone 11 Pro’nun muhteşem yeni kamera sisteminin yanı sıra benzersiz pil ömrünü de sergiliyor. Gog’un boş bir müzenin hayatındaki bir günü filme almak üzere koyulduğu bu yolculukta, Hermitage ana karakter olarak öne çıkıyor: “Bu video, benim için zaman içinde bağlantı kurmayı ifade ediyor: Ezeli ve ebedi sanat eserleri, modern yaşamla ve en yeni teknolojiyle bir araya geliyor. İzleyicilerin yoğun yaşantılarına bir mola vererek kendilerini meditasyon etkisi yaratan bu güzelliğe bırakacaklarını umuyorum.” Gog, çekim süreciyle ilgili olarak şöyle söylüyor: “Daha önce bu denli büyük ölçekli bir projede iPhone ile çalışmamıştım. Bu yüzden ekibimle birlikte aygıtı titizlikle inceledik ve yaratıcı çözümümüzün tamamını aygıt özelliklerini temel alarak geliştirdik. Şu anda bunun yalnızca iPhone ile çekilebilecek bir proje olduğunu söyleyebilirim!”

FRAGMAN ve FİLMİN TAMAMI şimdi Apple’ın YouTube kanalında izlenebilir. Film fotoğraflarını ve kamera arkası görsellerini BURADAN indirebilirsiniz

Filmde orijinal müzikler, koreografili performanslar ve Rus neoklasik besteci Kirill Richter’in canlı performansı yer alıyor. Çalma listesine Apple Music’ten ulaşabilirsiniz.

İlginç bilgiler

– 4K kalitesinde tek planda çekilen filmin tamamı, 125 GB’tan büyük bir boyuta sahip. 5 saat 20 dakika süren çekimin ardından aygıtta kalan pil oranı %19’du.

– Ekip, projeyi filme almak için Apple Watch’u kullanarak uzak bir noktadan iPhone’un ISO, beyaz dengesi, netleme gibi kamera ayarlarının manuel olarak kontrol edilebilmesini sağlayan yeni bir uygulama geliştirdi. Catch adını taşıyan bu uygulama, Kamera ile Apple Watch’un birlikte kullanılmasını sağlıyor ve şimdi App Store’da sunuluyor.

– 1852’den bu yana ziyarete açık olan Devlet Hermitage Müzesi, dünyanın en büyük müzelerinden biri. Üç milyondan fazla parçanın yer aldığı müzedeki koleksiyonlar, daha önce Rus çarlarının yaşadığı Kış Sarayı dahil olmak üzere altı tarihi binadan oluşan geniş bir komplekste sergileniyor.

– Yönetmen Axinya Gog, annesinin Moskova’daki Tretyakov Galerisi’nde sanat tarihçisi ve küratör olarak çalışması nedeniyle çocukluğunun büyük bölümünü bir müzede geçirdi.