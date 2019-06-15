Highlighter ve Illuminator Arasındaki Farkı Biliyor Musunuz?

Gitgide artan ✨ışıltılı✨ makyaj trendi (strobing) sayesinde daha sık görmeye başladığımız ıslak görünümlü yüzler;bitmek tükenmek bilmeyen aydınlatıcı ihtiyacını da beraberinde getirdi. Ancak burada bir ikilem yaşamanız normal. Highlighter mı? Illuminator mı? İhtiyacınız olan hangisi? İkisi de benzer görünüm yaratmasına rağmen aralarındaki fark nedir ve hangisini tercih etmeliyiz? Cevabı, Rita Ora ve Tinashe gibi ünlü isimlerin makyaj artisti Michael Anthony veriyor:

Ana fark: "Highlighter belirli bir bölgeye ışık tutarken; illuminator yüzünüzü genel olarak aydınlatır."

Highlighter

"Eğer kemik yapınızı ya da yüzünüzde belirli bir bölgeyi öne çıkarmak istiyorsanız, vurgulamak istediğiniz bölgeye Highlighter sürersiniz" şeklinde açıklıyor Anthony. "Burun köprüsü, kaş kemiğinin altı, elmacık kemiklerinin üstü ve üst dudağınızın tepe noktası gibi yüksek noktalara uygulamalısınız."



Highlighting için en iyi sezon: "Güneş parlak ve yüksek olduğunda elmacık kemikleriniz de vurgulanmalı!"

Illuminator

Eğer yüzünüzde daha sağlıklı ve genel bir aydınlık istiyorsanız ihtiyacınız olan şey illuminator. Genellikle bu ürünü fondöteninize karıştırıp uygulayabilirsiniz."

Illuminator için en iyi sezon: "Illuminatorler soğuk aylarda daha doğal görünecektir, zira cildinize daha sağlıklı ve dengeli bir görünüm verirler." şeklinde açıklıyor Anthony.