H&M Hastaneler İçin Ekipman Tedarik Edecek

H&M Group hastaneler için koruyucu ekipman tedarik edecek.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye bir destek de H&M Group’dan geldi.

H&M Group, COVID-19 pandemiğinin geniş çaplı etkilerinin üstesinden gelmek için, tedarik zincirinin hastanelere ve sağlık çalışanlarına sağlanacak kişisel koruyucu ekipman üretmesi için hızlı bir çalışmaya başladı. En kısa zamanda teslimat yapmaya başlamak için, geniş çaplı satın alma operasyonları ve lojistik kapasitelerini de dahil ederek tüm tedarik zinciri kapasitesini kullanmayı hedefliyor.

CEO Helena Helmersson, ihtiyaçları anlamak ve şirketin desteklerini sunmak için Avrupa Birliği’yle görüştükten sonra, üretim hazırlığına başlandı. H&M Sürdürülebilirlik, Grubu Başkanı Anna Gedda’nın şu sözlerine kulak verelim.

“Coronavirus her birimizi önemli derecede etkiliyor ve H&M Group, diğer birçok kuruluş gibi bu olağanüstü durumda yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu çalışmaları yapabileceğimiz tüm destekler için ilk adım olarak görüyoruz. Bu süreci hepimiz beraber yaşıyoruz ve bunu mümkün olduğunca kolektif bir şekilde ele almamız gerekiyor.”