H&M group Sürdürülebilirlik Performansı Raporu 2019 yayınlandı. Şirket, döngüsel ve iklim pozitif modayı yaratırken aynı zamanda adil ve eşitlikçi bir şirket oluşuna dair gösterdiği gelişimlerinin altını çiziyor.

H&M group Sürdürülebilirlik Başkanı Anna Gedda;

“2019’da gerçekleştirdiğimiz tüm gelişmeler adına gururluyum. İleriye baktığım zaman sadece sektörümüzün değil, dünyanın tamamının hızlı bir şekilde değişmeye devam edeceğini görüyorum. Bu 2020 yılı sadece şirketleri ve toplumları değil tüm dünyayı zorlayan COVID-19’un yayılmasıyla başladı. Eminim ki, sürdürülebilirliğe dair, her zaman sahip olduğumuz ve sahip olmaya devam edeceğimiz uzun vadeli vizyonumuz, eskisinden daha da fazla, tüm zorlukları atlatmamızda oldukça önemli bir rol oynayacak. “

H&M group Sürdürülebilirlik Başkanı Anna Gedda

“Döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir tüketime dair olan yolculuğumuzla eş zamanda iş olanaklarına dair refah sağlamamız her zamankinden daha da mühim olacak. Bu rapor dünyanın her yerinde bulunan ve her gün modanın geleceğini değiştirmek için uğraşan ekip arkadaşlarımızın gösterdikleri çabanın bir özetidir.” diyor.

H&M Sürdürülebilirlik Performansı Raporunu Yayınladı

2019’dan bazı önemli notlar:

Geri dönüştürülmüş veya diğer sürdürülebilir tedarikli pamukta %97 seviyesini yakaladık ve 2020 sonrasındaki koleksiyonlarımız için alışılagelmiş pamuğu kullanmayacağız. Materyallerimizde geri dönüştürülmüş veya daha sürdürülebilir kaynaklardan tedarik oranlarında %57 seviyesini de yakaladık ve 2030 hedefimiz olan %100 seviyesine ulaşmak için gerekli adımları atmaya başladık.

Şirketten şirkete (B2B) servisimiz Treadler’ı devreye alıyoruz. Treadler tekstil ve kumaş tedarikçilerinin H&M group üretim zincirine girişini sağlarken, firmaların sürdürülebilir sosyal ve çevreci değişimleri kendi katma değer zincirlerine daha hızlı adapte etmelerine olanak sağlamaktadır.