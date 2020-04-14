H&M’den Pandemi Hastaneleri’ne Kıyafet Desteği

İsveç merkezli dünyaca ünlü moda perakende markası H&M, pandemi günlerinde sağlık çalışanları için seferber oldu.

H&M Türkiye, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda Şişli Etfal, Okmeydanı Devlet Hastanesi, Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi Hastaneleri başta olmak üzere 18 hastaneye tişört, çorap ve iç çamaşırdan oluşan 30 bin adet temiz kıyafet desteği sağladı.

Dünyada 72 ülkede 5000’den fazla, Türkiye’de ise 21 şehirde, 63 mağazası bulunan H&M group’un, ülke genelinde koronavirüsle mücadele için başlatılan destek hareketine katkı sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek ihtiyaçlar adına bilgilendirmeler aldı. Bu dönemde canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın öncelikli ihtiyaçlardan birisinin de temiz kıyafetler olduğunun bilgisini alan H&M, hemen harekete geçerek hazırlıklarını tamamladı.

H&M dünyanın ve ülkemizin geçirdiği zor zamanlarda pandemi hastanesi olarak hizmet veren ve gece- gündüz görevinin başında olan acil servis ve yoğun bakım servislerinde görev alan doktor ve hemşireler için temiz kıyafet desteği sunmak adına ürün dağıtımı gerçekleştirdi.

Bu sene Türkiye’deki 10. senesini kutlayan H&M, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi gibi İstanbul’un en büyük ve kapsamlı hastanelerinin de aralarında olduğu toplam 18 hastaneye tişört, çorap ve iç çamaşırından oluşan 30 bin adet ürün bağışı yaptı.

“H&M olarak her zaman ilk önceliğimiz ekiplerimizin, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği. Tüm dünyanın ve ülkemizin birlikte geçirdiği bu ön görülemeyen büyük salgının etkilerini en az indirebilmek adına hepimizin destek sağlayabileceği pek çok alan yer alıyor. H&M group olarak COVID-19 pandemiğinin geniş çaplı etkilerinin üstesinden gelmek için, tedarik zincirlerimiz aracılığıyla hastaneler ve sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman üretmeye başladığımızı geçtiğimiz ay paylaşmıştık. Bu süreçte gördük ki ülkemizdeki sağlık çalışanlarının yoğun çalışma tempolarında ayrıca temiz kıyafete de çok ihtiyaçları var. Sağlık çalışanlarımıza H&M Türkiye olarak gösterdikleri olağan üstü çalışma için müteşekkiriz.” H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu.

Ayrıca bağımsız olarak faaliyet göstermekte olan H&M Vakfı da, Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından başlatılan COVID-19 Dünya Sağlık Örgütü için Dayanışma ve Müdahale Fonu’na 500.000 USD bağışta bulunduğu geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Doğaya saygılı, sürdürülebilir modanın öncü markalarından biri olan H&M, yoğun ve zor çalışma şartlarında görev alan sağlık çalışanları için hazırladığı bu destek paketiyle teşekkür ederek, biraz olsun sağlıklarını korumalarına ve kendilerini iyi hissedebilmelerine destek olmayı amaçlıyor.