H&M’in Yeni Tasarımcı İşbirliği Giambattista Valli Olacak

H&M’in bir sonraki tasarımcı iş birliği; sofistike tasarımlarıyla kal çalan Paris merkezli tasarımcı Giambattista Valli ile olacak. Bu iş birliği; Cannes’da gerçekleşen amfAR galasında duyuruldu.

Yıldızlar Giambattista Valli x H&M iş birliğinden sınırlı sayıda sunulan ilk parçalar arasından en görkemli elbiselerle katıldılar. Moda hayranları kırmızı halıda giyilen güzel parçaları ilk kez etkinlikle (neredeyse!) aynı anda olmak üzere keşfedip, 25 Mayıs’ta seçili mağazalarda ve hm.com’da satın alma fırsatı yakalayacak. Giambattista Valli x H&M koleksiyonunun tamamı ise, dünya çapında 7 Kasım 2019’da satışa sunulacak.

Aralarında Giambattista Valli ve H&M Kreatif Danışmanı Ann Sofie Johansson’ın da bulunduğu Kendall Jenner, Chris Lee (Li Yuchun), Chiara Ferragni, H.E.R., Bianca Brandolini d’Adda ve Ross Lynch gibi yıldızlar; kırmızı halıda Valli x H&M iş birliğinden sınırlı sayıda sunulan ilk parçalar arasından en görkemli elbiselerle yürüdüler.

H&M Kreatif Danışmanı Ann-Sofie Johansson, “Giambattista Valli ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Unutulmaz silüetleri ustaca yaratan, tartışmasız bir haute couture uzmanı. Onun imza stilini müşterilerimize sunma hayali gerçek oldu. Bu güzel koleksiyona tepkilerini görmek için sabırsızlanıyoruz.” derken; Giambattista Valli duygularını “Bu iş birliğinden ötürü heyecan duyuyorum: H&M stil vizyonumu ve güzellik algımı daha geniş kitlelere ulaştırmak adına bana bir fırsat veriyor. Amacım güzelliğe olan sevgimi paylaşmak ve herkesin ‘mutlu anlar’ının bir parçası olmak ve tüm dünyada sevgi hikayeleri yaratmak” şeklinde açıkladı.

Valli’nin en büyük hayranlarından Kendall Jenner ise “Giambattista Valli x H&M iş birliğinin ilk parçalarından birini, burada amfAR galasında giymekten dolayı çok mutluyum.Bu elbise her şey – muhteşem, romantik ve çok feminen – koleksiyonun devamının nasıl olacağını sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.