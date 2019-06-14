Hollywood'un En Seksi Babaları

Beyler ister kabul etsin, ister etmesin ellerine bebeklerin yakıştığı bir gerçek! Buna örnek vermek gerekirse, işte yıldız babalar ve çocukları;
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David Beckham
Hayran olduğumuz ünlü babalar listesinde kesinlikle yıllardır başı çekiyor! David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin Brooklyn Beckham, Romeo Beckham, Harper Beckham ve Cruz Beckham adında 4 çocukları var.
Chris Hemsworth
Nam-ı diğer "Thor"; India Rose, Tristan ve Sasha adlarında 3 çocuk sahibi. Hemsworth'ün Avustralya'nın doğal ortamında çocuklarıyla paylaştığı karelere bayılıyoruz!
Channing Tatum
Dünyanın En Seksi Erkekleri listesinde her daim kendisine yer bulan “Magic Mike” Channing Tatum’un Everly adında 6 yaşında bir kızı var.
Ewan Mcgregor
Başarılı aktörün yaşları 24 ve 8 arasında değişen 4 kız babası olduğuna inanmak bir hayli güç!
Idris Elba
Seksi, zeki, başarılı ve yetenekli bir baba! Elba, 2 çocuk babası.
Justin Timberlake
Seksi şarkıcı, Silas Randall Timbelake adında bir erkek çocuk sahibi.
Benedict Cumberbatch
Başarılı ve seksi aktör, bu yıl 3. Kez baba olmaya hazırlanıyor.
Ryan Reynolds
Bu yıl 3. Kez baba olmaya hazırlanan bir diğer ünlü isim de Ryan Reynolds!
Mark Wahlberg
Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden biri olan Mark Walberg; 2009'dan beri model Rhea Durham ile evli ve çiftin Ella, Michael, Brendan ve Grace adlarında 4 çocuğu var. "Büyük kızım Grace hala elimi tutmak istiyor ve bu harika bir şey" diyor Wahlberg.
Dwayne Johnson
"The Rock" lakaplı Dwayne Johnson'ın kızıyla olan Instagram postlarına bayılıyoruz!
Diplo
Başarılı DJ ve prodüktör Diplo, çocuklarına olan düşkünlüğüyle biliniyor ve onları kırmızı halıda bile yanından ayırmıyor!