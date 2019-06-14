Hollywood'un En Seksi Babaları

Beyler ister kabul etsin, ister etmesin ellerine bebeklerin yakıştığı bir gerçek! Buna örnek vermek gerekirse, işte yıldız babalar ve çocukları;

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David Beckham

dAVID BECKHAM

Hayran olduğumuz ünlü babalar listesinde kesinlikle yıllardır başı çekiyor! David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin Brooklyn Beckham, Romeo Beckham, Harper Beckham ve Cruz Beckham adında 4 çocukları var.

Chris Hemsworth

Chrıs Hemsworth

Nam-ı diğer "Thor"; India Rose, Tristan ve Sasha adlarında 3 çocuk sahibi. Hemsworth'ün Avustralya'nın doğal ortamında çocuklarıyla paylaştığı karelere bayılıyoruz!

Channing Tatum

Channing Tatum

Dünyanın En Seksi Erkekleri listesinde her daim kendisine yer bulan “Magic Mike” Channing Tatum’un Everly adında 6 yaşında bir kızı var.

Ewan Mcgregor

EWAN MCGREGOR

Başarılı aktörün yaşları 24 ve 8 arasında değişen 4 kız babası olduğuna inanmak bir hayli güç!

Idris Elba

IDRIS ELBA

Seksi, zeki, başarılı ve yetenekli bir baba! Elba, 2 çocuk babası.

Justin Timberlake

JUSTIN TIMBERLAKE

Seksi şarkıcı, Silas Randall Timbelake adında bir erkek çocuk sahibi.

Benedict Cumberbatch

BENEDICT CUMBERBATCH

Başarılı ve seksi aktör, bu yıl 3. Kez baba olmaya hazırlanıyor.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds

Bu yıl 3. Kez baba olmaya hazırlanan bir diğer ünlü isim de Ryan Reynolds!

Mark Wahlberg

Mark Wahlberg

Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden biri olan Mark Walberg; 2009'dan beri model Rhea Durham ile evli ve çiftin Ella, Michael, Brendan ve Grace adlarında 4 çocuğu var. "Büyük kızım Grace hala elimi tutmak istiyor ve bu harika bir şey" diyor Wahlberg.

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson

"The Rock" lakaplı Dwayne Johnson'ın kızıyla olan Instagram postlarına bayılıyoruz!

Diplo

Diplo

Başarılı DJ ve prodüktör Diplo, çocuklarına olan düşkünlüğüyle biliniyor ve onları kırmızı halıda bile yanından ayırmıyor!