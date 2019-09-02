Hoşlandığınız Kişi İlişkiye Hazır Mı?

İkili romantik ilişkiler bazen olması gerektiğinden bile zor ilerleyebiliyor. Bu tip durumlarda akla düşen en büyük soru ise “yoksa bir ilişkiye hazır değil mi?” oluyor.

Eminiz ki hayatınızda en az bir kez bu durumu yaşamışsınızdır: Kusursuz giden bir iletişime sahipsiniz. Mesajlaşıyor/ konuşuyor, birbirinizi merak ediyorsunuz. Özlüyor, görüşüyorsunuz. Eğlenceli ve verimli vakit geçiriyorsunuz. Ancak bir türlü bu durum ilişkiye evrilemiyor.

Bu tip durumlarda bahsedeceğimiz beş maddeye dikkat etmenizi öneriyoruz!

İşte hoşlandığınız kişinin ilişkiye hazır olduğunu anlamanın yolları:

Sizinle gelecek planları yapıyor.

Önümüzdeki yılbaşı gecesini sizinle geçirmek istiyor ya da gelecek yazın tatil planlarına sizi de ekliyorsa kalbini derinden kazanmışsınız diyebiliriz. Gelecek vadede yapılan planlardan bahsederken tereddütsüz ve rahat bir biçimde onlara dahil edildiğinizi görmek karşınızdaki kişinin ilişkiye hazır olduğuna sizi inandırabilir.

Tüm bu planlardan bahsederken “biz” diye hayaller kuruyorsa, daha ne isteyebilirsiniz ki? Bu sadece geleceğini sizinle hayal ettiğini değil; ikinizi bir ortak/ takım gibi gördüğünü de gösterir.

Sizi kendi çevresiyle de bir araya getiriyor.

Baş başa randevularınızın haricinde hoşlandığınız kişinin sosyal çevresiyle de sık vakit geçirmeye başladıysanız bu büyük bir artı! Onun arkadaşlarının doğum günleri, iş partileri veya aile toplantıları artık sizin de ilgi alanınıza girdiyse, değer verdiği insanların sizi tanımalarını istediğini gösterir.

Birine hayatınızı ne kadar açarsanız kalbinizi de o kadar açmışsınız demektir. Unutmayın!

Olumlu-olumsuz her türlü heyecanını ilk sizinle paylaşıyor.

Hayatındaki en önemli detayları ilk sizinle paylaşıyorsa bunun keyfini sürün! Birinin heyecanına, sevinçlerine, üzüntülerine, hayal kırıklıklarına ortak olmak aradaki duygu yoğunluğunu ve paylaşımı arttırıyor.

Kederini paylaştığında size kendisini savunmasızca açmış olur ve bu, ancak sevip değer verdiğimiz insanlara karşı hesabını yapmayacağımız bir durumdur.

Ufak fedakarlıklar yaptığını fark ediyorsunuz.

Kendisinden çok sizin önceliklerinize ve isteklerinize değer veriyorsa bir ilişkiye hazır olduğundan emin olabilirsiniz. Bu maddede bahsettiğimiz kesinlikle kendinden ödün vermesi değil. Örneğin, aylardır beklediği film vizyona girmişken sizin istediğiniz filme öncelik veriyor ve bunu keyif alarak yapıyorsa bu ufak bir jesttir.

İlişkilerde her iki taraf da kendi çevrelerine vakit ayırmalı, bu konuda sanıyoruz ki herkes hemfikirdir. Ancak sevgili adayınızın kendi arkadaşlarından çok sizinle vakit geçirmeye başladığını hissettiyseniz bunun mutluluğunu yaşamaktan başka ne yapabilirsiniz ki?

İlk mesajı atmaktan çekinmiyor.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise iletişimi aktif olarak sürdürmeye karşı gösterdiği heves. İlk mesajı atmaktan, günlerce konuşmadıktan sonra ilk arayan olmaktan çekinmiyorsa küçük hesaplara önem vermiyor; dolayısıyla size gerçekten değer veriyor demektir.

Tüm bu maddeleri onayladıysanız dolu dizgin başlayacak bir ilişkinin kıyısında olduğunuzu söyleyebiliriz. Onaylamadığınız maddeler içinse belki de ihtiyacınız olan tek şey zamandır, ne dersiniz? Acele etmeden, kendinizi akışa bırakarak ve hayatınızdaki bu insanın varlığının, ilişkinizdeki her aşamanın tadını çıkararak süreci hissedin!