İdil Yazar’ın Stilinden İlham Alın

Aşçı İdil Yazar’ı Academia’nın yeni sezon tasarımlarıyla fotoğrafladık. Ayrıca sezon trendleri ve moda hakkında sohbet ettik.

Röportaj: Nirvana Derya, Fotoğraflar: Kerem Çobanlı, Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen

Genel olarak bize stilinizden bahseder misiniz?

İşim ve yaşam tarzım gereği rahat, çabasız ve sade giyinmeyi seviyorum.

Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken üç parça nedir?

Ben modada zamansızlığı seviyorum. Genel olarak almaya doyamadığım parçalar; siyah, bol mini elbise, yüksek belli jean, deri pantolon.

En çok satın aldığınız parçalar neler?

İşimden dolayı, gömlek.

Bu sezonda favori trendiniz?

70’ler ve kendine güvenen omuz detayları diyebilirim.

GÖMLEK,CEKET, PANTOLON VE AYAKKABI: ACADEMİA / BEYMEN

Modanın hangi döneminde yaşamayı tercih ederdiniz?

Kesinlikle 80’ler!

Şu an gardırobunuzdaki en eski parça nedir?

Anneannemin ipek fularları.

Gardırop detoksu yapar mısınız? Kullanmadığınız parçaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok severim. Genel olarak detoks seviyorum. Hafiflemek, yeniye yer açmak ruhuma iyi geliyor. Etrafımda mutlu edeceğimi düşündüğüm kim varsa paylaşmayı seviyorum.