Idris Elba Koronavirüs Hakkında Konuştu

Geçtiğimiz günlerde COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan dünyaca ünlü aktör Idris Elba; Periscope üzerinden hayranları için bir canlı yayın gerçekleştirdi. Şu an karantinada olan ve belirtileri görmese de kötü hissettiğini söyleyen ünlü aktör; sınırlı sayıdaki testlerden yaptırabildiği için de mutlu olduğunu belirtti. Aktör, yayında hastalığını nasıl açıklamaya karar verdiğini de söyledi.

Elba, 18 dakikalık videoda bu süreçte şeffaf olmanın önemli olduğuna inandığını belirtti. Bu konuda virüs ile birlikte gelen stigmayı da kıracağına inanıyor.

“İnsanların bu konuda birbirleriyle konuşmamasından endişeleniyorum” diyen Elba “İnsanların diğer insanları damgalamasından korkuyorum. Paniğe kapılacağından ve tüm dünyayı bir dönüşe göndereceğiz diye endişeleniyorum.” şeklinde ekledi.

Idris Elba’ya göre, şimdi virüs hakkında açılma ve “yaşadıklarımız hakkında iyimser olma” zamanı.

Elba’nın canlı yayın sırasında söylediği şu sözler de beğeni topladı:

“Bu virüs gülünç bir talihsizlik, ama bence aynı zamanda bu bizim için bir fırsat olabilir. Sadece dünyamızda neler olup bittiğini düşünün, birbirimize verdiğimiz enerjileri düşünün. , Çünkü bu hastalık herhangi bir sınır görmüyor ya da ayrımcılık yapmıyor.”