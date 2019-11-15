İhtiyacınıza ve Kirpiklerinize Uygun En İyi Maskaralar

Maskaranın, pek çoğumuz için makyajın en önemli adımı olduğu bir gerçek. Hatta çoğunlukla sadece maskara sürüp dışarı çıktığımız bile oluyor!
Bu noktada doğru maskara seçimi çok önemli.
Kullanım alışkanlıklarınız neler? Kirpik yapınız ve bir maskaradan beklentileriniz nedir? Bunun gibi soruların cevabı ışığında; ihtiyacınıza ve kirpiklerinize uygun en iyi maskaralar dosyamız size yardımcı olacak!
Mikro Fırça
Özellikle alttaki küçük kirpikler için bulaşma ihtimalini minimuma indiren küçük fırçalı maskaralara bayılıyoruz!
Önerimiz: It Cosmetics Tightline 3-in-1 Black Primer – Eyeliner – Mascara
Skinny Fırça
Sadece kirpiklerinizi belirginleştirmek istediğinizde hızlı bir çözüm sunacaktır.
Öneriyoruz: wet n wild Megaslim Skinny Mascara
Tombul fırça
Kim tombul fırçalı maskaraları sevmez ki? Kirpiklerinize ekstra hacim ve kalınlık sağlayan bu fırçalar, tek katta sonuç veriyor.
Öneriyoruz: Charlotte Tilbury Full Fat Lashes
Kıvrık Fırça
Bu tarz fırçalar; kirpiklerinize doğal bir kıvrım verecektir.
Öneriyoruz: Clinique High Impact Curling Mascara
Düz fırça
Klasik fırça modelindeki bu maskaralar; daha çok kirpiklere hacim vermek için kullanılıyor. Alt kirpiklerinize de uygulayabilirsiniz.
Öneriyoruz: Essence I Love Extreme Volume Mascara
Waterproof Maskara
Yağmurda bile etkisini kaybetmeyen maskaralardan bahsediyoruz. Hatta ağlama sonrası bile! Mineral yağ ve wax içeren formülleri ile tüm koşullarda kalıcılık sağlıyor.
Öneriyoruz: Dior Diorshow Waterproof Mascara
Dağılmayan Maskara
Saatlerce, tüm hava koşullarında kalıcılık sağlayan bu maskara; unutup gözünü ovuşturanlar için de kontrol sağlıyor.
Öneriyoruz: Estee Lauder Double-Wear Zero Smudge Lengthening Mascara
Kıvıran Fırça
Kirpiklerinizi maksimum derecede kıvıran bu fırçalar; kirpik kıvırıcıyı bir köşeye atmanızı sağlıyor.
Öneriyoruz: Dior Diorshow Iconic Overcurl Mascara
Hacim veren maskara
Daha kalın ve dolgun kirpikler için bu tarz yüksek pigmentli maskaralar kullanmalısınız.
Öneriyoruz: L’Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Washable Mascara
Uzatma Etkili Maskara
Fiber fırçalarda daha iyi sonuç veren uzatma etkisi; takma kirpik efekti yaratıyor.
Öneriyoruz: Benefit They’re Real! Lengthening Mascara