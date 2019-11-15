İhtiyacınıza ve Kirpiklerinize Uygun En İyi Maskaralar

Maskaranın, pek çoğumuz için makyajın en önemli adımı olduğu bir gerçek. Hatta çoğunlukla sadece maskara sürüp dışarı çıktığımız bile oluyor!

Bu noktada doğru maskara seçimi çok önemli.

Kullanım alışkanlıklarınız neler? Kirpik yapınız ve bir maskaradan beklentileriniz nedir? Bunun gibi soruların cevabı ışığında; ihtiyacınıza ve kirpiklerinize uygun en iyi maskaralar dosyamız size yardımcı olacak!

Mikro Fırça

ince fırçalı maskaralar

Özellikle alttaki küçük kirpikler için bulaşma ihtimalini minimuma indiren küçük fırçalı maskaralara bayılıyoruz!

Önerimiz: It Cosmetics Tightline 3-in-1 Black Primer – Eyeliner – Mascara

Skinny Fırça

skinny fırçalı maskaralar

Sadece kirpiklerinizi belirginleştirmek istediğinizde hızlı bir çözüm sunacaktır.

Öneriyoruz: wet n wild Megaslim Skinny Mascara

Tombul fırça

tombul fırçalı maskaralar

Kim tombul fırçalı maskaraları sevmez ki? Kirpiklerinize ekstra hacim ve kalınlık sağlayan bu fırçalar, tek katta sonuç veriyor.

Öneriyoruz: Charlotte Tilbury Full Fat Lashes

Kıvrık Fırça

kıvrık fırçalı maskaralar

Bu tarz fırçalar; kirpiklerinize doğal bir kıvrım verecektir.

Öneriyoruz: Clinique High Impact Curling Mascara

Düz fırça

hacim veren maskara önerileri

Klasik fırça modelindeki bu maskaralar; daha çok kirpiklere hacim vermek için kullanılıyor. Alt kirpiklerinize de uygulayabilirsiniz.

Öneriyoruz: Essence I Love Extreme Volume Mascara

Waterproof Maskara

waterproo maskaralar

Yağmurda bile etkisini kaybetmeyen maskaralardan bahsediyoruz. Hatta ağlama sonrası bile! Mineral yağ ve wax içeren formülleri ile tüm koşullarda kalıcılık sağlıyor.

Öneriyoruz: Dior Diorshow Waterproof Mascara

Dağılmayan Maskara

dağılmayan en iyi maskaralar

Saatlerce, tüm hava koşullarında kalıcılık sağlayan bu maskara; unutup gözünü ovuşturanlar için de kontrol sağlıyor.

Öneriyoruz: Estee Lauder Double-Wear Zero Smudge Lengthening Mascara

Kıvıran Fırça

kıvrık uçlu fırçaya sahip maskara

Kirpiklerinizi maksimum derecede kıvıran bu fırçalar; kirpik kıvırıcıyı bir köşeye atmanızı sağlıyor.

Öneriyoruz: Dior Diorshow Iconic Overcurl Mascara

Hacim veren maskara

hacim veren en iyi maskaralar

Daha kalın ve dolgun kirpikler için bu tarz yüksek pigmentli maskaralar kullanmalısınız.

Öneriyoruz: L’Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Washable Mascara

Uzatma Etkili Maskara

kirpikleri uzatan maskaralar

Fiber fırçalarda daha iyi sonuç veren uzatma etkisi; takma kirpik efekti yaratıyor.

Öneriyoruz: Benefit They’re Real! Lengthening Mascara