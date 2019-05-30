İçerisinde bulunduğumuz Haziran ayıyla birlikte , özellikle kutladığımız doğum günleri düşünüldüğünde gündemimize giren İkizler burçları, her zaman dikkatli, değişimi seven ve seksi erkekleriyle dikkat çekmiştir. İkizler burcu erkeğini tanımlamak için sayfalar yetmez farkındayız, ancak nasıl baştan çıkarabileceğiniz konusunda bir kaç tüyo verebiliriz. İşte İkizler burcu erkeğini baştan çıkarmanın 10 yolu:

İkizler burcu erkeği denildiğinde ilk aklınıza gelen şey muhtemelen "iki yüzlü" oldukları söylentisi olacaktır. Size tek söyleyebileceğimiz bunun sadece bir şehir efsanesi olduğu ve herkesin de bu genellemeye inandığı. Bir ikizler burcu erkeği size burcunu söylediğinde ilk olarak bu önyargınızdan arınmalısınız!

İkizler burcu erkeği genellikle en kötüsünü düşünen insanlardan olsa da; çevrelerinde her zaman olumlu ve pozitif; arkadaş canlısı insanları bulundurmayı severler. Size karşı ne kadar umutsuz cümleler kurarsa kursun bunun ruh hali değil genel özelliği olduğunu unutmadan; enerjik tavrınıza devam edin.

Küçük şeyleri büyütebilmesiyle ünlü bu erkekle, tartışmalara girmekten çekinmeyin. Karşısında fikirleri karşısında sinen değil, farklı bakış açıları edinip bir konuyu tartışabileceği kadınları görmek ister.

İkizler burcu erkeği gezegenlerinin etkisiyle doğuştan sorgulamacı bir tavra sahiptir ve edebiyat, iletişim, dil ve konuşmayla alakalı herşey ilgilerini çekecektir. Onlarla saatler hatta günler sürecek konuşmalar yapmaya hazırlıklı olmalısınız.

İkizler burcu erkeği için ilgi alanları ve hobileri oldukça önemlidir. Aynı ilgi alanlarına sahip olmasanız bile fikrinize saygı gösterecek ancak sizden de onun ilgi alanlarına dair fikir sahibi olmanızı isteyecektir. Bu yüzden onun hoşuna giden etkinliklere birlikte katılmaktan, sorular sormaktan çekinmeyin. Farklı şeyler denemeyi seven İkizler erkeği de sizin için aynı fedakarlığı yapacaktır.

İkizler burcu erkeği kendileri anlatmadıkça fazla soru sorulmasından hoşlanmayacaktır. Fazla baskıdan dolayı kaçabilirler, bizden söylemesi!

Duygusal anlamda kendilerini güçlü göstermeyi ve bunu da sözel olarak sık sık vurgulamayı sevseler de, içlerinde küçük bir çocuğun yattığını unutmayın. Hem de herşeyi içine atan bir çocuktan bahsediyoruz! Bu yüzde ani duygusal krizler yaşadığında onu yadırgamak ya da sorgulamak yerine kucak açın. Göstermese de oldukça alıngan olan İkizler burcu erkeği hiç umulmadık nedenlerden dolayı küsebilir.

Oldukça kıskanç olan İkizler burcu erkeği, oldukça analizci bir yapıya sahip olduğu için bulacakları ilk ipucunda kafalarında kurdukları sonuca ulaşacaklarını unutmayın! Bu yüzden her şeyi konuşabilecek samimiyette ve dürüstlükte olmalısınız.

Yeniliklere her zaman açık olan İkizler burcu erkeğiyle yatak odasında pek çok farklı fanteziye yer verebilirsiniz ancak özünde rahatlıktan, alışkanlıklardan ve gelenekselden hoşlanan bu erkekle birlikteyken her gün adrenalin beklememelisiniz!

Midesine ve damak tadına oldukça düşkün olan İkizler burcu erkekleri için romantik yemek buluşmaları oldukça önemlidir. Özellikle yemeği o yaptıysa övgüyle bahsetmeyi unutmayın.