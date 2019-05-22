Biliyorsunuz ki artık Güneş İkizler burcunda! Hazır Güneş, hava grubunun değişken burcu İkizler burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte İkizler burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

Stilleri

Eğlenceli ve değişken ruh haline sahip olsalar da alışkanlıklar ve yaşanmışlıklardan güç alan İkizler kadını için modadaki tutkusunu tanımlayan tek bir kelime var: Vintage! Vintage parçalara fazlasıyla ilgili olan İkizler burcu kadınları, Old Hollywood stilinden ve olgun bir çizgideki parçalardan hoşlanır. Feminen, romantik ve güçlü elbiseler onlara göredir. Bu burcun stilini tanımlayan en ünlü İkizler burcu kadınları Adriana Lima, Heidi Klum, Angelina Jolie, Mary-Kate ve Ashley Olsen olarak sayılabilir.

Stil ikonu: Angelina Jolie

İmza kokunuz: Christian Dior Miss Dior Cherié

Eğlenceli ve tam bir vintage-sever olan İkizler burcu kadınlarından da bu beklenirdi. Zamansız bir klasik olan Miss Dior Cherie, içinizdeki romantizme de dokunan şekerli kokusuyla sizin imza kokunuz.

Spor

Bir İkizler burcu olarak hareketli olmanıza rağmen, yemeğe olan tutkunuz nedeniyle formunuzu korumakta zaman zaman zorluk çekiyor olabilirsiniz. Spor salonunda ağır çalışmalar ya da stresin yoğun olduğu takım sporları yerine en yakın dostunuzla yapabileceğiniz sporlar tam size göre. Uzun mesafede tempolu yürüyüşler ya da koşular sizin için ideal.

Dekorasyon

Gösterişi ve ışıltıyı evde de vintage etkisiyle gösteren İkizler burçları için altın ve bej tonları dekorasyonun vazgeçilmezi. Rahatlıktan çok tasarıma önem veriyorsunuz. Ve bu tasarımların sizi iyi hissettirmesi önemli.

Seyahat

Uzun yürüyüşler yapabileceğiniz, cıvıl cıvıl ancak çok da kalabalık olmayan yerler size göre. Bu yüzden Avustralya kesinlikle tatil rotanız olmalı!

Makyaj

Makyajınızda da klasik güzellik olgularını en yoğun şekilde yansıtmayı seviyorsunuz. Güçlü gözler her zaman dudakların önüne geçiyor. Bakışlarınızın önemli olduğu makyajınızda sıcak tonlar kullanmak tam size göre!

Renkler

Hava grubunun size getirdiği soft pembe, gri ve mavilerin yanı sıra güneş tonlarını da harika taşıyorsunuz!

Aşk

Dışarıdan oldukça çapkın bir imaj çizseniz de tam bir aşk kadınısınız! “Bay Mükemmel”i aradığınız bu yolculuğunuzda; hayatınıza giren erkeklerde aradığınız ortak özellikler arasında titiz, özverili ve farklı fikirlere açık olması yer alıyor.

Yeme-İçme

Fast food pek size göre değil. Damak tadınıza çok düşkün olmalkla birlikte özellikle hamur işlerine karşı bir zaaf besliyorsunuz.