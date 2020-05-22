İkizler Burcunda Yeni Ay’ın Etkileri

İkizler burcunda 22 Mayıs itibariyle bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Peki bu yeni ay ne gibi etkileri beraberinde getirecek? Sizin için araştırdık!

İkizler burcunda gerçekleşecek bu yeni ay, size geçmişi affetme gücü verecek. Geçmişte kalbinizi kıranları ama en çok da eski siz’i affetmek için uygun enerjilerle donatılacaksınız. Geçmişi affetmek neden önemli? Çünkü bu yeni ay, size uzun vadede sonuçlar alacağınız güzel fırsatlar sağlayacak ve siz bu fırsatları ancak eski bagajlarınızdan ve güvensizliklerinizden kurtulursanız değerlendirebilirsiniz.

İKİZLER YENİ AYI’NIN ETKİLERİ

Bu yeni ay enerjisiyle başlatacağınız güzel eylemler sonuçlarını uzun vadede sağlayacak. Altı ay sonra 30 Kasım 2020’de gerçekleşecek parçalı ay tutulmasında, bu yeni ayın meyvelerini topladığınızı somut bir şekilde fark edeceksiniz. Sizi gerçekten uzun bir yolculuk bekliyor. Sonunda evrildiğinizi hissettiğiniz ve 2020’yi sonlandırmaya hazırlanırken şefkatle, gururla kendinizi kucaklayacağınız bir süreç olacak yolun sonunda.

Yeni Ay’ı size iyi geldiğine inandığınız ritüellerle karşılayın. Meditasyon, yoga, nefes egzersizi yapabilir; sevdiğiniz bir müzik eşliğinde ılık bir banyoyla rahatlayabilirsiniz.

İkizler’de gerçekleşecek bu yeni ay, daha önce belki de hayal dahi etmeye cesaret edemediğiniz şeyleri size sunar. Cesur, imkansızla savaşan atılımcı İkizler enerjisiyle hayal etme cesareti bulacaksınız. Bunun için hayatınıza dışarıdan bir göz olarak farklı bir pencereden bakın. Bunu yaptığınızda kendinizi ileride nasıl görmek istediğinizi zihninizde çok daha kolay şekillendireceksiniz ve bu noktada adımlar atmanız da kolaylaşacak.

Ancak bu yeni ayın size kendinizi adeta kaybolmuş hissettirmesi de olası. Bir şeylere odaklanmakta zorlanabilir, dikkat dağınıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu kaybolmuşluk hissini içselleştirmeden, geçici olduğunu kendinize hatırlatarak dinginliğin tadını çıkarın. Nasılsa sonunda kabuğunuzdan sıyrılacak ve sizi bekleyen güzelliklere elinizi uzatacaksınız.