İkonik Tasarımcı Halston’ı Ewan McGregor Canlandıracak

Ryan Murpy, geçtiğimiz gün Instagram hesabından duyurduğu yeni projesiyle herkesi heyecanlandırdı! Yazıp yöneteceği Halston dizisinde başrol Ewan McGregor‘un!

ewan mcgregor, halston

American Horror Story, Scream Queens, Nip/Tuck, The Politician, The Feud, American Crime Story, Glee gibi bol ödüllü modern TV klasiklerinin arkasındaki zeka olan Ryan Murphy; 70’lere damgasını vuran ünlü tasarımcı Halston’ın hayatının yine Murphy’ye has etkileyici ve eğlenceli bir dille anlatılacağı dizinin başrolünde ise başarılı oyuncu Ewan McGregor’u izleyeceğiz.

Dün çekimlerinin başladığını kısa teaser videolarıyla duyuran Ryan Murphy’nin bu dizi ile de ödülden ödüle koşacağına eminiz.

Studio 54 başta olmak üzere disko dönemini şekillendiren Halston; 80’lerde moda evinin kontrolünü kaybettikten sonra 57 yaşında AIDS nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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