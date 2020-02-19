İkonik Tasarımcı Halston’ı Ewan McGregor Canlandıracak

Ryan Murpy, geçtiğimiz gün Instagram hesabından duyurduğu yeni projesiyle herkesi heyecanlandırdı! Yazıp yöneteceği Halston dizisinde başrol Ewan McGregor‘un!

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American Horror Story, Scream Queens, Nip/Tuck, The Politician, The Feud, American Crime Story, Glee gibi bol ödüllü modern TV klasiklerinin arkasındaki zeka olan Ryan Murphy; 70’lere damgasını vuran ünlü tasarımcı Halston’ın hayatının yine Murphy’ye has etkileyici ve eğlenceli bir dille anlatılacağı dizinin başrolünde ise başarılı oyuncu Ewan McGregor’u izleyeceğiz.

Dün çekimlerinin başladığını kısa teaser videolarıyla duyuran Ryan Murphy’nin bu dizi ile de ödülden ödüle koşacağına eminiz.

Studio 54 başta olmak üzere disko dönemini şekillendiren Halston; 80’lerde moda evinin kontrolünü kaybettikten sonra 57 yaşında AIDS nedeniyle hayatını kaybetmişti.