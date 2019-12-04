İlhamını Shakespeare’den Alan Pirelli 2020 Takviminden İlk Kareler

Her yeni yıl heyecanında Pirelli takvimi de büyük merakla bekleniyor. 2020 Pirelli takviminde tema gençlik, güzellik ve güçten esinle “Juliet’i Aramak”.

Shakespeare’den esinlenilen 2020 Pirelli takviminin çekimleri, fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından büyülü Verona kentinde gerçekleştirildi. Takvimde sanat dünyasından Kristen Stewart, Emma Watson, Claire Foy, Mia Goth, Yara Shahidi, Rosalia, Indya Moore, Chris Lee ve fotoğrafçının kızı sanatçı Stella Roversi gibi isimleri Juliet olarak görüyoruz. Her bir kadın Juliet’i kendi duyguları ve karakterleriyle yorumladı.

Kristen Stewart Pirelli 2020

Emma Watson Pirelli 2020

Claire Foy Pirelli 2020

Pek çok farklı daldan yetenekli kadınla çekim gerçekleştiren fotoğrafçı Paolo Roversi Juliet temasıyla ilgili bu etkileyici düşüncelerini paylaşıyor: “Hala Juliet’imi arıyorum ve tüm hayatım boyunca aramaya devam edeceğim. Çünkü Juliet bir rüya.“

Claire Foy

Emma Watson

Kristen Stewart

Yara Shahidi

Indya Moore

Rosalia

Kristen Stewart Juliet’e hayranlığını “Juliet’in kendini öldürmesini bir zayıflık olarak görenler var. Bence bu büyük bir güç gösterisi. Juliet dünyanın her yerinde. Ve ben Hem Juliet’i hem de Romeo’yu hissediyorum. ” cümleleriyle belirtiyor.