İlişkinizdeki Kimyanın Sonsuza Dek Sürmeyeceğinin 7 Belirtisi

Her yeni tanıştığınız insanla aranızda güçlü bir bağ oluşmaz. Güçlü bir bağ veya özel birçekim hissettiğiniz zaman ise heyecanlanmak ve belki de sonunda ruh eşinizle tanışmışsınız gibi hissetmek çok normal. Ancak uzmanlara göre, biriyle güçlü bir bağlantıya sahip olmak, ilişkinizin sonsuza dek süreceğini garanti etmez.

İşte uzmanlar tarafından belirlenen, ilişkinizdeki kimyanın geçici olduğuna dair 7 belirti!

#1 Birbirine Karşı Aşırı Korumacı Olmak

emma roberts’ın başrolünde yer aldığı film Nerve’den

İlişki içindeki kıskançlık çok normaldir. Kıskançlık duygularıyla nasıl baş edececeğini bilmek, sağlıklı ve dengeli bir dinamiği sürdürmenin en iyi yoludur. Fakat ilişki yaşadığınız insan kiminle zaman geçirdiğinizi ya da devamlı kiminle konuştuğunuzu kıskanıyorsa, bu ilişkinizin uzun sürmeyeceğine dair bir işarettir.

Uzmanlar, bu tür toksik duygulara dayanan bir ilişkinin uzun sürmeyeceği düşüncesinde. Kıskançlık, karşındaki insanın sıkılmasına ve boğulmuş hissetmesine yol açabilir. Kolayca kıskanıyorsanız, bir adım geriye gidin ve nedenini kendinize sorun. Bu bir güven meselesiyse, partnerinizle ne yapılması gerektiği konusunda açık bir tartışma yapmanız gerekebilir, böylece ilişkide daha güvende hissedersiniz.

#2 Partnerinizi Dünyanın Merkezi Haline Getirmek

başrollerinde jennıfer lawrence ve bradley cooper’ın yer aldığı serena filminden

Biriyle yoğun bir bağlantı kurmak, her zaman iyi olmayabilir. Tüm odak noktanız ve dikkatiniz, partnerinizin üzerinde olabilir. Fakat bu ilişkinizde sağlam bir temel oluşturmaz, aksine sizi yıpratır. Birisi için heyecanlanmak, hayatı paylaşmak ne kadar güzel olsa da herkes bir birey olduğunun farkında olmalıdır. Eğer ki birbirinin hayatını ele geçirmeden bir ilişki yaşarsanız bu ilişki daha uzun sürecektir.

#3 Partnerinizin Yaptığı veya Söylediği Her Şeyi Kişisel Algılamak

julıa roberts

Biriyle güçlü bir bağınız olduğunda ruh halleri veya davranışları sizi derinden etkileyebilir. Örneğin; sizden uzaklaşmaya başladığını hissederseniz, hemen paniklemenize sebep olur ve sorunu “düzeltmek” için elinizden geleni yapmaya başlayabilirsiniz. Partnerinizin morali başka bir şeye bozuk olsa bile otomatik olarak size kızdığını veya sizin yüzünüzden moralinin bozuk olduğunu varsayabilirsiniz. İşleri kişisel olarak algıladığınızda, partnerinizi bunaltacak şekilde davranmanıza neden olabilir. Bununla başa çıkmanın en iyi yolu, sadece partneriniz için empati kurmak ve ona destek olmak.

#4 Güven Sorunları

emma stone ve Joaquin Phoenıx

Partnerinizin ne yaptığı veya söyledikleri hakkında sürekli şüpheleriniz varsa, ilişkiniz muhtemelen uzun sürmeyecektir. Biriyle güçlü bir bağlantınız olsa bile, güven sorunları ilişkinizin önüne geçecektir. Bir durumdan şüphelendiğiniz veya kafanızda soru işaretleri olduğu zaman karşınızdaki insanla konuşmanız yapmanız gereken ilk şeydir. Ancak, güven sorunlarınız köklenmiş durumdaysa veya aşırıya kaçtığınızı hissediyorsanız terapi de yardımcı olabilir.

#5 İletişim Problemleri

Açık ve dürüst iletişim, ilişki başarısının anahtarıdır. Ancak, partnerinizle önemli konular hakkında konuşmaktan rahatsızlık duyuyorsanız veya ilişkinizi iyi bir yerde tutmak için düşündüklerinizi paylaşamıyorsanız ilişkiniz iyiye gitmiyor demektir.

İlişki uzmanı Wiggins: “İletişim, birbirimize ihtiyaçlarımızı ifade etme biçimimizdir” diyor. “Siz ve eşiniz uygun bir şekilde iletişim kuramıyorsanız, ikinizde de ihtiyaçlarınızı karşılama şansınız yoktur.” diyerek iletişimin önemine vurgu yapmaktadır. İdeal olan, sizin karşınızdaki insanla sık sık iletişim kurmanız ve her şeyi konuşabilmenizdir. Yargılanma hissi olmadan kendinizi gerçekten ifade edemiyorsanız partneriniz doğru insan olmayabilir.

#6 Kavgalarınızın Derinleşmesi ve Büyümesi

Tartışmanın ardında bir tutku yatmıyor olabilir

İlişki uzmanı Wiggins, “Bazı insanlar partnerle tartışmanın bir tutkunun işareti olduğuna inanıyor” diyor. Ama bu gerçekten doğru değil. Tartışma sağlıklı olabilir. Size duygularınızı açığa çıkartmak ve birlikte bir çözüm üzerinde çalışmak için bir şans verir. Ancak Wiggins’e göre, sürekli tartışma çoğu zaman bir iletişim sorununun ürünüdür ya da uzlaşmayı reddetmenin açık bir sonucudur. Partnerinizi dinlemeyi öğrenmek ilişkiniz için önemlidir ve yararlı olabilir. Fakat kavgalarınız kötüleşir veya kişiselleşirse, bu birbirinize saygı duymadığınızı gösterir. Bundan geri dönüş maalesef olamaz.

#7 Temel Değerlerin Farklılığı

Temel değerlerinizin farklı olduğu bir insanla beraber olmak başlarda sizin için problem olmayabilir hatta size çekici bile gelebilir. Sizin temel değerlerinize değer vermiyorsa veya siz karşınızdaki insanın temel değerlerine saygı göstermiyorsanız bu ilişkinin temelleri sarsılır ve çok uzun sürmez. İnsanların hayat görüşü, aile yapısı karakterini belirler. Ve bu farklılıklar zamanla ilişkinizdeki problemleri artırabilir ve aranızdaki bağ ne kadar güçlü olursa olsun ilişkinizi sonlandırmanıza neden olabilir.