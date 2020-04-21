İlk Adımı Sizden Bekleyen 4 Burç

Bazı insanlar duyguları konusunda diğerlerine göre daha içe kapanık ve tedirgin olabilir. Bunun nedeni yanlış ifadeden korkmak da olabilir, reddedilme endişesi de. Karşı tarafın da duygularına eşlik ettiğinden emin olmasına rağmen hislerini belli edemeyen insanlar da olabiliyor.

Özellikle bazı burçlar var ki, diğer burçlara nazaran ilk adımı atmada çok daha içe kapanık ve hassaslar.

İşte ilk adımı sizin atmanızı bekleyen 4 burç:

Boğa

Öz güvenli Boğalar ilgi odağı olmaktan bir hayli hoşlanırlar. Bu nedenle içe kapanıklıktan ziyade ilişkilerine dair bir güvence isterler. Sizinle mutlu olacağından, size olan hislerinden ve sizin ona olan ilgi/sevginizden emin olması gerekir.

İLK ADIMI KİM ATMALI? iLK ADIMI BEKLEYEN BURÇLAR

Boğalar sabırlıdır. Bir Boğa ile aylarca flört edebilirsiniz. Boğa, ne ilişkinin aşama kaydetmesi ne de seks için acele etmeyecektir. Flörtün her bir anını ve neşesini keyifle yaşamak isterler. Cilveli tavırlarla ilk adımı her seferinde size bırakabilirler. Bir Boğayı kendinize çekmek için en az onun kadar sabırlı olmanız gerekebilir.

Başak

En az Boğa kadar sabırlı ve nazik Başaklar, söz konusu aşk olduğunda ipleri karşı tarafın ellerine bırakmayı sever. Başaklar utangaçtır. Özellikle bir Başak erkeği söz konusuysa, onu sizi tavlaması için yönlendirmeniz bile gerekebilir!

en çekingen ve içe kapanık burçlar

Başakların hayatında romantik ilişkiler ön planda değildir. Kariyer, aile ve arkadaşlar onların hayatında daha merkezi bir durumdadır. Bu nedenle de ikili ilişkiler için ekstra özen göstermek, kendilerini ifade etmek umurlarında olmayabilir.

Akrep

Akrepler için en önemli konu güvendir. Karşı taraftan o güveni hissedebilmeleri gerekir ve bunun için de hiç aceleleri yoktur. Güveni ve samimiyeti aşamalara bırakmayı severler. Çaba harcamadığınız, sorular sormadığınız, ona kendisini değerli hissettirmediğiniz sürece bir Akrep size kendisini açmaz.

BURÇLAR VE İLİŞKİLERDEKİ TUTUMLARI

Gizemli Akrepler, ilk hamleyi yaptıklarını düşünürler. Ancak asıl önemli adımları sizden beklerler. Her adımda dikkatli ve temkinlidirler. Bir Akrep size “ben burdayım ve seninle ilgileniyorum” mesajını verir, devamı ise tamamen size kalmıştır.

Balık

İşte gerçekten ürkek Balıklar ile tanışın. Hayallerinde bir ilişkiyi her detayıyla yaşayan Balıklar, iş eyleme ve cümlelere dökülmeye geldiğinde tüm çekingenlikleri ile karşınızdadırlar.

ilk adımı atmaktan çekinen burçlar

Bir Balık, duygularının karşılığı olduğundan emin olmak ister. Bundan eminse, doğru zamanda doğru hamleyi yapmanız gerekir. Yapmadığınız takdirde sizi geçmişin tozlu sayfalarına gömmekten çekinmeyeceklerdir.