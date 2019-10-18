İlk Buluşma İçin Burçlara Göre Öneriler

Kişiliğimize ve zevklerimize kadar bizi etkileyen burçlar, söz konusu ilk buluşmadaki ruh hali olduğunda yine devreye giriyor. İşte burçlara göre ilk buluşma sırları:

İlk buluşmada koç burcu kadını

Koç Burcu:

Oldukça heyecanlı ve aceleci olan Koçlar buluşma öncesinde tüm geceyi uykusuz, mide krampları ve stresli geçirirler. İlk buluşma ve ilk izlenim onlar için çok önemlidir. Dolayısıyla bu buluşma ya pek çok buluşmanın ilki ya da sonuncusu olacaktır. Ancak tüm enerjilerini toplayarak iyi bir hazırlıkla ilk randevularına çok güzel ve güçlü gitmek isterler.

İLK BULUŞMADA boğa BURCU KADINI



Boğa Burcu:

Konfor arayan Boğalar için ilk buluşmanın en önemli noktası buluştuğunuz yerdir. Güvenli, sıcak ve nezih ortamları sever. Aynı zamanda kalabalık olmamalı, aksi takdirde soğuk bir ortam oluşacaktır. Boğa burçları ilk buluşmada samimi davranan insanları sevmez, dolayısıyla ilk buluşma sonrası bir sonraki için araya biraz süre koyun.

İLK BULUŞMADA ikizler BURCU KADINI

İkizler Burcu:

İkizler burcu gülmeyi ve eğlenmeyi sever. İşte bu yüzden ilk buluşmanızın oldukça eğlenceli bir ortamda, neşeli bir halde geçmesi gerekiyor. Eğer bu şartları sağlarsanız; İkizler burcu sizi kolayca sahiplenecektir.

İLK BULUŞMADA yengeç BURCU KADINI

Yengeç Burcu:

Yengeç burcu için anlar ve anılar çok önemlidir. Aynı zamanda onu özel hissettirmek için, onun zevkine uygun hediyelere ihtiyacınız var. Onunla ilgilenin.

İLK BULUŞMADA aslan BURCU KADINI



Aslan Burcu:

Kendisine güvenen Aslan burcu için ilk randevuda sağlam bir el sıkışma yapmalısınız. Lüksü seven Aslan burcu için para harcamaktan kaçınmayın.

İLK BULUŞMADA başak BURCU KADINI



Başak Burcu:

Aksaklılar, buluşmaya geç kalmalar, özensiz giyinmeler bir Başak burcu için affedilemez hatalardır. Bu konuya özellikle dikkat etmelisiniz. Sorularınız onu sorguya çeker gibi olmamalı.

İLK BULUŞMADA terazi BURCU KADINI



Terazi Burcu:

İlk randevuda Terazi burcunu etkilemek için neşeli, canlı olun ve sohbetlerinizi güncel konulara getirin. Günlük ya da sosyal konular Terazilerin ilgisini çekebilir.

İLK BULUŞMADA akrep BURCU KADINI



Akrep Burcu:

Sakin bir yerde ilk buluşmayı yaşamak hoşlarına gider; kalabalığı sevmezler. Sinemaya gidebilir, güzel bir yerde yürüyüşe çıkabilir ya da küçük bir araba gezintisi yapabilirsiniz. Aynı zamanda ilk başta çekingen olan Akrep burçlarını tanımaya yönelik küçük sorular sorabilirsiniz.

İLK BULUŞMADA yay BURCU KADINI

Yay Burcu:

Çok çabuk karar veren Yay burçları ilk buluşmada hoşlanmazlarsa hemen peşini bırakır ve başka fırsatlara bakarlar. Bunu göz önünde bulundurmalısınız. Hoşlandığı zamanda bunu hemen kıskançlığıyla hissettirir.

İLK BULUŞMADA oğlak BURCU KADINI

Oğlak Burcu:

Oğlaklar için ilk randevunun kusursuz, eksiksiz ve dört dörtlük olması çok önemlidir. Geç kalmayın ve cimri davranmayın. Güzel manzaralı bir yerde yaşanacak ilk buluşma onları oldukça etkileyebilir. Sizden hoşlandığı zaman emekleriniz asla boşa çıkmaz, sizi ömrünü sonuna kadar derin bir tutkuyla sevmek isteyecektir.

İLK BULUŞMADA Kova BURCU KADINI





Kova Burcu:

Kova burcunun ilgisini çekmek için kişisel sorulardan önce ilgileri olan konularla ilgili konuşmaya çalışın. İlgilerini bu sayede taze tutabilirsiniz. İlk buluşma için parkta yürüyüş onlar için cazip bir fikir olabilir.

İLK BULUŞMADA balık BURCU KADINI

Balık Burcu:

Romantizmi uç noktalarda yaşayan Balık burçları için ilk buluşma bir hayat meselesi kadar önemli. Onlar ilk buluşmayı küçük, samimi ve romantik ortamlarda yaşamak isterler. Onlarla konuşurken sözlerinizde oldukça dikkatli olun. En ufak bir kelimenize takılıp sizi silebilirler.