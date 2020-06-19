İlk Görüşte Aşk Gerçek Mi?

Aşk bilinmezliklerle dolu bir duygu. Aşkı, sevgiyi, ilişkiyi sürdürmek özellikle bazı kişiler için çok daha büyük bir soru işareti haline gelebiliyor. Söz konusu aşk olduğunda en merak edilenlerden biri de ilk görüşte aşk! Peki ilk görüşte aşk diye bir şey gerçekten var mı?

Etrafınızda ilk görüşte aşk hikayelerine mutlaka rastlamışsınızdır. Özellikle şu cümle tam bir şok edici unsur olabilir “onu ilk gördüğüm anda hayatımın kadını/erkeği olduğunu anladım.” İyi de nasıl? Yaşamayanın kesinlikle empati kuramayacağı bir duygu olduğu kesin.

Gerçek şu ki, ilk görüşte aşk sandığınız kadar masallarda ya da filmlerde kalmış bir durum değil. Elbette, aşk zamanla gelişen, pekişen bir duygu. Ancak, biriyle ilk karşılaştığınız, onu ilk kez gördüğünüz o anda yaşadığınız heyecan yok sayılamaz. İnsanlarda terleme, hızlı kalp atışları ya da karında hareketlenmeler olarak belirtiler gösteren bu heyecan işte tam olarak da ilk etkilenme halini ortaya çıkarıyor.

İlk görüşte aşk diye bir şey var mıdır?

O an bu hissi aşk olarak tanımlamazsınız ancak içinizde bir yerde, en derinlerde onu tanımak istediğinizi, hayatınızın bir parçası olmasını istediğinizi bilirsiniz. İçinizde büyük bir merak oluşur. O kıvılcım, bir bakış ya da bir gülüşle, belki de ufacık bir mimikle çoktan yanmıştır.

Özetle ilk görüşte aşk denilen şey birisini gördüğünüz o ilk anda içinizde oluşan onu çözme arzusu ve merakıdır. Elbette sonrası tanışma hamlelerine ve ileri aşamalara bağlıdır. İlk görüşte aşk tek başına ilişkiyi sürdürme faktörü olamaz. Tanıdıkça, bir şeyler paylaştıkça, yaşadıkça çiftlerin arasındaki bağ kuvvetlenir.

Aslında baktığımızda bu zamana kadar aşka dair binlerce teori üretilse, hakkında bir dolu kitap yazılsa da aşk sadece oluverir. Bir anda, güçlü bir etkiyle sizi sarıp sarmalar. Kim bu gizemli duyguya karşı koyabilir ki?